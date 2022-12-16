Исчезающие растения Петербурга запечатлены в металле на выставке молодых ученых-ботаников

Кандидат биологических наук, палеоботаник и научный сотрудник Ботанического музея института имени Комарова Анастасия Золина выполнила художественные скульптурные изображения растений из металла. Художественные работы Анастасии можно увидеть на выставках и в естественно-научных музеях — в том числе в Дарвиновском музее в Москве.

Помимо скульптур, на выставке можно увидеть гербарии растений, которые выполнила ботаник и сотрудник гербария Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Вавилова Ирина Варганова. Она также написала кураторские научно-популярные тексты об экспонатах.

«Эта выставка необычна, так как она полностью является некоммерческой, а ее авторы — молодые ученые-ботаники, а не художники. Мы хотели бы, что бы горожане посетили не только нашу выставку, но и саму библиотеку [истории и культуры Петербурга на улице Марата], так как она занимает историческое здание дома Бажанова, где сохранились старинные интерьеры», — отмечают кураторы выставки.

Еще одно направление, в рамках которого работают кураторы проекта «Ботаника в сердце Петербурга» — исследование того, как петербуржцы воспринимают природу. Посетители выставки могут помочь науке, поучаствовав в опросе, и даже выиграть художественные призы.

Выставка «Ботаника в сердце Петербурга» открыта до 22 января 2023 года в залах Детской библиотеки истории и культуры Петербурга (филиал 2 ЦГДБ имени Пушкина) на улице Марата, 72. Вход свободный в часы работы библиотеки.

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