Графику и жанровые сцены Филиппа Малявина из коллекции Исаака Бродского покажут на выставке в Доме-музее Чистякова

Экспозиция, в которую вошли графические портреты взрослых и детей, жанровые сцены и автопортрет художника, позволяет составить собственное представление об авторской манере, стиле изображения, внимании к модели и умении художника передать ее особенности.
Как рассказали «Собака.ru» в Музее Академии художеств, в фондах которой хранятся работы художника, Филипп Малявин начал обращаться к живописи с четырех лет: копировал иконописные образа и писал портреты односельчан. В 1885 году он отправился в Грецию — в монастырь Святого Пантелеймона, рассчитывая обучиться там «церковной живописи». Прибывший в декабре 1891 года на Афон скульптор Беклемишев заинтересовался работами молодого послушника и убедил Малявина уехать в Петербург для обучения в Императорской Академии художеств.
С 1894 года Малявин начал заниматься в Высшем художественное училище при Императорской Академии художеств — в мастерской Ильи Репина. В нескольких ранних работах художник начал использовать красный цвет, который станет основополагающим в его творчестве. Три картины, изображающие крестьянок, были выставлены в салоне Московского общества любителей художеств, две из них — «Крестьянка, вяжущая чулок» и «За книгой» — были сразу куплены Третьяковым для своей галереи. Выпускная работа Малявина «Смех», изображающая баб в красных одеждах на зеленом лугу, была отклонена Советом профессоров Академии за бессодержательность. Звание художника Малявину было присвоено за «Портрет мальчика».
«Самостоятельное место в творчестве Малявина занимал рисунок. Художник постоянно делал наброски, изумляющие своей непосредственностью. В работах деликатно промоделированы лица изображенных и смелыми, энергичными штрихами намечена одежда, тончайшие линии сочетается с жирными, широкими штрихами. На выставке представлены рисунки Малявина из собрания Исаака Бродского, особо почитавшего талант художника», — говорят в Музее Академии художеств.
Сегодня работы Филиппа Малявина находятся в собраниях Третьяковской галереи, Русского музея, Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств, российских региональных музеев, а также в частных и музейных коллекциях США и Европы. На выставке «Филипп Малявин. Контуры» представят работы из собрания художника и коллекционера Исаака Бродского, которые ныне хранятся в фондах Музея Академии художеств.
Выставка «Филипп Малявин. Контуры» будет работать с 15 декабря 2022 года по 14 марта 2023-го в Доме-музее П. П. Чистякова в городе Пушкин.
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