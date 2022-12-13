Графику и жанровые сцены Филиппа Малявина из коллекции Исаака Бродского покажут на выставке в Доме-музее Чистякова

Как рассказали «Собака.ru» в Музее Академии художеств, в фондах которой хранятся работы художника, Филипп Малявин начал обращаться к живописи с четырех лет: копировал иконописные образа и писал портреты односельчан. В 1885 году он отправился в Грецию — в монастырь Святого Пантелеймона, рассчитывая обучиться там «церковной живописи». Прибывший в декабре 1891 года на Афон скульптор Беклемишев заинтересовался работами молодого послушника и убедил Малявина уехать в Петербург для обучения в Императорской Академии художеств.

С 1894 года Малявин начал заниматься в Высшем художественное училище при Императорской Академии художеств — в мастерской Ильи Репина. В нескольких ранних работах художник начал использовать красный цвет, который станет основополагающим в его творчестве. Три картины, изображающие крестьянок, были выставлены в салоне Московского общества любителей художеств, две из них — «Крестьянка, вяжущая чулок» и «За книгой» — были сразу куплены Третьяковым для своей галереи. Выпускная работа Малявина «Смех», изображающая баб в красных одеждах на зеленом лугу, была отклонена Советом профессоров Академии за бессодержательность. Звание художника Малявину было присвоено за «Портрет мальчика».