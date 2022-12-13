Что подарить коллекционеру? В Петербурге пройдет распродажа живописи «#ИзПрофессорскойКвартиры»

Распродажа живописи «#ИзПрофессорскойКвартиры» от галереи KGallery традиционно меняет локации проведения: летом коллекция выезжала в Репино, теперь обоснуется прямо в парадной — в «Баре Витя» от ресторатора Эдуарда Мурадяна, который расположил винный шкаф в старинной шахте лифта, а гостей разместил прямо на ступеньках. Уже в этот уикенд здесь, под старинными люстрами, можно будет найти подарки для настоящих коллекционеров: живопись и графику из коллекций интеллигентных профессорских семей и работы современных петербургских художников в диапазоне от 1 до 150 тысяч рублей.

Как рассказали «Собака.ru» в KGallery, за пять лет в рамках распродажи «#ИзПрофессорскойКвартиры» более 5 тысяч человек приобрели редкие живописные и графические произведения в свои дома и присоединились к клубу любителей ленинградских художников.

«Было время, когда в хороших домах было принято собирать искусство. Сначала его собирали состоятельные люди, но после войны во времена СССР, когда искусство стало доступнее, коллекционирование приняло чуть ли не массовый характер. Искусство собирали академики и профессора, врачи и физики, артисты и директора крупных магазинов. Одни любили только классику, другие, наоборот, увлекались авангардными раз течениями и привечали нонконформистов», — отметили в галерее.

Распродажа живописи и графики «#ИзПрофессорскойКвартиры» пройдет 17 и 18 декабря в баре в парадной «Витя» на улице Восстания, 19. Вход свободный.

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