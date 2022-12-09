Выставка-исследование связи человека с природой открывается в галерее One’s Mind

Художник Антон Шульгин переосмысляет значение цветов в истории искусства и уходит от устоявшейся традиции символических толкований. В его работах растения становятся бинарным кодом современности, благодаря чему природный мир обретает иной смысл. «Уникальность и неповторимость цветов отсылает нас к божественному гению — природе. Я попытался перекодировать их, выдернув из обилия информационного мусора, и сделал их одновременно декоративным элементом и главным предметом изображения», — объясняет автор.

Выставка «Атлас флоры» пройдет с 17 декабря 2022 года по 19 февраля 2023-го в галерее One’s Mind в Шведском переулке, 2.

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