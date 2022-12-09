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Искусство

Выставка-исследование связи человека с природой открывается в галерее One’s Mind

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Проект «Атлас флоры» представляет объекты из металла, выполненные в технике художественной ковки, а также коллажи и живопись трех петербургских художников Романа Круглова, Ильи Шалашова и Антона Шульгина.

Роман Круглов, "ίχνος (след)". Холст, масло, 2022

Как рассказали «Собака.ru» в галерее, в своих работах участники выставочного проекта «Атлас флоры» изучают принципы природного формообразования, а также рассматривают особенности взаимодействия городской среды и царства растений, используя разные медиумы и материалы и задаваясь философскими вопросами: «Чему мы можем научиться у природы? Какой след человек оставит после себя?». Художники делятся собственным взглядом на окружающий мир и с помощью флоральных мотивов рассказывают о личных переживаниях и ощущениях в современной действительности.

В своих работах Роман Круглов обращается к растительным мотивам, чтобы концептуально осмыслить символ материального изменения бытия — феномен «следа». «Сырая ветка, высохшая лоза, целый лес и сам человек — все оставляет отпечаток. Это признак жизни, который выступает доказательством ее существования. След создает напряжение между отсутствующим и присутствующим», — говорит художник.

Илья Шалашов. "Бионика". Сталь, 2018

Илья Шалашов, "Анима", 2021

Илья Шалашов, "Анима"

Илья Шалашов, рассматривая первопричины различных природных явлений и образов, обогащает свою художественную практику новыми формами и техническими приемами. «Создание новой формы можно сравнить c археологией. Процесс обретения находки постепенный: археолог видит часть предмета, но еще не знает, как именно выглядит то, что он обнаружил. Эксперимент с трансформацией металла постепенно ведет к открытию новой формы», — рассказывает он.

Антон Шульгин, "Запад". 2022

Антон Шульгин, "Французская". 2022

Художник Антон Шульгин переосмысляет значение цветов в истории искусства и уходит от устоявшейся традиции символических толкований. В его работах растения становятся бинарным кодом современности, благодаря чему природный мир обретает иной смысл. «Уникальность и неповторимость цветов отсылает нас к божественному гению — природе. Я попытался перекодировать их, выдернув из обилия информационного мусора, и сделал их одновременно декоративным элементом и главным предметом изображения», — объясняет автор.

Выставка «Атлас флоры» пройдет с 17 декабря 2022 года по 19 февраля 2023-го в галерее One’s Mind в Шведском переулке, 2.

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