Выставка-исследование связи человека с природой открывается в галерее One’s Mind

Проект «Атлас флоры» представляет объекты из металла, выполненные в технике художественной ковки, а также коллажи и живопись трех петербургских художников Романа Круглова, Ильи Шалашова и Антона Шульгина.
Роман Круглов, "ίχνος (след)". Холст, масло, 2022
Как рассказали «Собака.ru» в галерее, в своих работах участники выставочного проекта «Атлас флоры» изучают принципы природного формообразования, а также рассматривают особенности взаимодействия городской среды и царства растений, используя разные медиумы и материалы и задаваясь философскими вопросами: «Чему мы можем научиться у природы? Какой след человек оставит после себя?». Художники делятся собственным взглядом на окружающий мир и с помощью флоральных мотивов рассказывают о личных переживаниях и ощущениях в современной действительности.
В своих работах Роман Круглов обращается к растительным мотивам, чтобы концептуально осмыслить символ материального изменения бытия — феномен «следа». «Сырая ветка, высохшая лоза, целый лес и сам человек — все оставляет отпечаток. Это признак жизни, который выступает доказательством ее существования. След создает напряжение между отсутствующим и присутствующим», — говорит художник.
Илья Шалашов, рассматривая первопричины различных природных явлений и образов, обогащает свою художественную практику новыми формами и техническими приемами. «Создание новой формы можно сравнить c археологией. Процесс обретения находки постепенный: археолог видит часть предмета, но еще не знает, как именно выглядит то, что он обнаружил. Эксперимент с трансформацией металла постепенно ведет к открытию новой формы», — рассказывает он.
Художник Антон Шульгин переосмысляет значение цветов в истории искусства и уходит от устоявшейся традиции символических толкований. В его работах растения становятся бинарным кодом современности, благодаря чему природный мир обретает иной смысл. «Уникальность и неповторимость цветов отсылает нас к божественному гению — природе. Я попытался перекодировать их, выдернув из обилия информационного мусора, и сделал их одновременно декоративным элементом и главным предметом изображения», — объясняет автор.
Выставка «Атлас флоры» пройдет с 17 декабря 2022 года по 19 февраля 2023-го в галерее One’s Mind в Шведском переулке, 2.
16+
Комментарии (0)