9-часовой перформанс-инсталляцию и работы Павла Семченко из «АХЕ» покажут на фестивале видеоарта в Центре Курехина

Как рассказали «Собака.ru» в Центре современного искусства имени Сергея Курехина, тема международного фестиваля видеоарта в этом году «Видеоформа» — танец, задача «Видеоформы 9» — показать новейшие достижения в области видеоискусства, кинотанца и современного танца. В программе фестиваля запланирован перформанс театра современного танца «Каннон Данс», экспериментальный перформанс от Антона Вдовиченко и Илоны Бородиной из студии «Сдвиг», 9-часовой перформанс-инсталляция Александра Любашина и Виктора Тяпкова, а также перформативная лекция от Оксаны Кушляевой и Галы Самойловой.

В экспозиционной части представят видеоработы Виктора Алимпиева, Павла Семченко (Инженерный театр «АХЕ»), Саши Кукина, Ольги Цветковой, Филиппа Кена, Сусанны Воюшиной, Ильи Symphocat, Даши Плоховой, Саши Портянниковой, Валентины Луценко, Анастасии Лоншаковой, Марины Фоменко, Виктории Илюшкиной, Майи Поповой, Натальи Федоровой, Дины Верютиной, Марины Русских, Надежды Ишкиняевой, Лизы Денди, Виктора Тяпкова, Татьяны Багановой, Павла Скоробогатова, Максима Севагина, Елены Демидовой, Марины Херолянц, Ярослава Францева, Рустама Нерустама, Евгении Турушкиной, Антона Адасинского.

Центр современного искусства имени Сергея Курехина О фестивале «Видеоформа 9»: Цель фестиваля: осмысление этого художественного явления, его современных форм и практик. Развитие современных цифровых технологий безусловно повлияло на направление современный танец и видоизменило его. Возможность потокового видео и трансляции, компьютерного монтажа и использование программ дало новые возможности для создания хореографии произведения. Сегодня язык новых медиа, искусственный интеллект, нейросети, дополненная реальность активно включаются в работу танцора и хореографа. На экспозиции «Видеоформа-9» посетитель сможет увидеть существующее стилистическое разнообразие и новейшие достижения в области видеоисскуства, кинотанца и современного танца.

Международный фестиваль видеоарта «Видеоформа» проходит с 1 по 30 декабря 2022 года в Центре современного искусства имени Сергея Курехина на Лиговском проспекте, 73. Подробности программы можно посмотреть здесь.

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