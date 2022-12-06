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Искусство

Объекты повседневного быта в живописи художницы Екатерины Ермолаевой покажут в 3120 Gallery

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Проект «[Не]совершенства» состоит из работ нескольких лет и представляет разные, на первый взгляд несвязанные между собой сюжеты, объединенные одной темой — обращением к привычным глазу объектам повседневной жизни.

Изображение предоставлено «Собака.ru» командой 3120 Gallery
Изображение предоставлено «Собака.ru» командой 3120 Gallery

Как рассказали «Собака.ru» в 3120 Gallery, исследуя предметность окружающего мира и запечатлевая его фрагменты, художница стремится отразить привлекательность повседневности — часто не без иронии, — упорядочить случайное и незамеченное, передать естество и красоту предметов, сохранив их характер и историю, и, как итог, взглянуть иначе на простые вещи, увидеть в них что-то новое. «Этот проект — обращение к совершенному в своем несовершенстве миру; желание запечатлеть неидеальное и взглянуть на него под совершенно иным углом», — отмечают в галерее.

Изображение предоставлено «Собака.ru» командой 3120 Gallery

Екатерина Ермолаева

Екатерина Ермолаева живет и работает в Петербурге. Принимала участие в групповых выставках и показывала персональные проекты в Венеции и Петербурге. Также в послужном списке художницы работа над заключительным эпизодом «Хибаро» сериала «Любовь. Смерть. Роботы», фильмом Ричарда Линклейтера «Apollo 10 1/2: A Space Age Childhood» (Netflix) и концепт-артом для компьютерных игр Actvision.

Персональная выставка Екатерины Ермолаевой «[Не]совершенства» будет работать с 8 по 25 декабря 2022 года в галерее 3120 Gallery в переулке Воскова, 31/20. Вход свободный.

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