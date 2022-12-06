Объекты повседневного быта в живописи художницы Екатерины Ермолаевой покажут в 3120 Gallery

Екатерина Ермолаева живет и работает в Петербурге. Принимала участие в групповых выставках и показывала персональные проекты в Венеции и Петербурге. Также в послужном списке художницы работа над заключительным эпизодом «Хибаро» сериала «Любовь. Смерть. Роботы», фильмом Ричарда Линклейтера «Apollo 10 1/2: A Space Age Childhood» (Netflix) и концепт-артом для компьютерных игр Actvision.

Персональная выставка Екатерины Ермолаевой «[Не]совершенства» будет работать с 8 по 25 декабря 2022 года в галерее 3120 Gallery в переулке Воскова, 31/20. Вход свободный.

16+