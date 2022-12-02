Как рассказали «Собака.ru» в Музее истории Санкт-Петербурга, выставка предлагает «совершить прогулку по Ленинграду 1950- 1980-х годов и увидеть город глазами его жителей — художников». В экспозиции представлено около 100 живописных работ, исполненных ленинградскими художниками в жанре городского пейзажа. Среди них произведения Евсея Моисеенко, Юрия Тулина, Юрия Подляского, Людмилы Рончевской, Вячеслава Пакулина, Завена Аршакуни, Ярослава Николаева, Гавриила Малыша, Арсения Семенова, Ярослава Крестовского, Андрея Блиока, Дзовинара Бекаряна, Михаила Канеева, Леонида Кабачека, Ивана Уралова, Сергея Репина, Никиты Фомина, Юрия Непринцева и других.

«Художники запечатлели Ленинград в разное время года и в разное время суток, любуясь его обликом жарким летним днем, в дождливую погоду или морозной зимой. И, конечно, не обошли вниманием такое знаковое для города на Неве природное явление как белые ночи. […] Выставка дает возможность вспомнить об ушедшей эпохе, о прежнем Ленинграде, облик которого в течение четырех десятилетий изменился до неузнаваемости. Невский проспект с трамвайны линиями, Свято-Троицкая церковь на улице Марата, Успенский собор на Сенной площади — то, что было впоследствии безвозвратно утрачено, запечатлели на холстах ленинградские художники Сергей Ласточкин, Евгений Зубехин, Василий Бунтов и Арсений Семенов», — отмечают в музее.