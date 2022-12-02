В экспозиции представлено около 100 живописных работ авторства Евсея Моисеенко, Юрия Тулина, Людмилы Рончевской, Сергея Репина и других.
Как рассказали «Собака.ru» в Музее истории Санкт-Петербурга, выставка предлагает «совершить прогулку по Ленинграду 1950- 1980-х годов и увидеть город глазами его жителей — художников». В экспозиции представлено около 100 живописных работ, исполненных ленинградскими художниками в жанре городского пейзажа. Среди них произведения Евсея Моисеенко, Юрия Тулина, Юрия Подляского, Людмилы Рончевской, Вячеслава Пакулина, Завена Аршакуни, Ярослава Николаева, Гавриила Малыша, Арсения Семенова, Ярослава Крестовского, Андрея Блиока, Дзовинара Бекаряна, Михаила Канеева, Леонида Кабачека, Ивана Уралова, Сергея Репина, Никиты Фомина, Юрия Непринцева и других.
«Художники запечатлели Ленинград в разное время года и в разное время суток, любуясь его обликом жарким летним днем, в дождливую погоду или морозной зимой. И, конечно, не обошли вниманием такое знаковое для города на Неве природное явление как белые ночи. […] Выставка дает возможность вспомнить об ушедшей эпохе, о прежнем Ленинграде, облик которого в течение четырех десятилетий изменился до неузнаваемости. Невский проспект с трамвайны линиями, Свято-Троицкая церковь на улице Марата, Успенский собор на Сенной площади — то, что было впоследствии безвозвратно утрачено, запечатлели на холстах ленинградские художники Сергей Ласточкин, Евгений Зубехин, Василий Бунтов и Арсений Семенов», — отмечают в музее.
О выставке «Ленинградский пейзаж. Живопись 1950-х – 1980-х годов из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга».
Одним из атрибутов ленинградских белых ночей стал праздник выпускников «Алые паруса». Впервые он состоялся 28 июня 1968 года, режиссером праздника стал Георгий Товстоногов. На выставке «Алые паруса» можно увидеть на картине Константина Чернякова. Судьба Ленинграда неразделимо связана с водной стихией, город неоднократно страдал от разрушительных наводнений. Отражением этой стороны жизни северной столицы стала целая серия работ, написанная по заказу Музея истории Санкт-Петербурга Леонидом Кабачеком, Юрием и Александром Подляскими. Мастера изобразили в исторической ретроспективе самые сильные петербургские-ленинградские наводнения 1721, 1777, 1824, 1903, 1924 и 1977 годов. Благодаря выразительности композиционных решений и цветовых соотношений художники смогли передать всю мощь и разрушительную силу воды. Серия, посвященная наводнениям, впервые демонстрируется зрителям в полном объеме.
О выставке «Ленинградский пейзаж. Живопись 1950-х – 1980-х годов из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга».
Петербургские дома второй половины XIX – начала ХХ века, составляющие основную застройку улиц центра города, стали предметом пристального внимания художников Альберта Белявского и Ивана Егоркина. Лаконизм, фотографическая точность и некоторая сухость этих работ определена задачей, поставленной перед художниками. По заданию Музея истории Санкт-Петербурга в 1988 году они проводили художественную фиксацию доходных петербургских домов. По-разному сложилась судьба зданий, запечатленных на этих полотнах. Какие-то дома сохранились в первоначальном виде, какие-то – были перестроены или снесены. Но картины сохранили для нас память об этих фрагментах петербургской городской среды. Особое внимание художники 1950-х –1980-х годов уделяли теме строительства новых районов Ленинграда и новых современных зданий в центре города. Герман Егошин в яркой, свойственной ему пастозной живописной манере написал новостройки Васильевского острова. Новым районам посвящены зимние пейзажи Николая Ломакина, Юрия Подляского и Юрия Тулина.
Выставка «Живопись 1950-х – 1980-х годов из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга» будет открыта с 6 декабря 2022 года по 6 июня 2023-го в Инженерном доме Петропавловской крепости.
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