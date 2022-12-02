Украденная в 1984 году картина Кандинского нашлась на немецком аукционе

Акварель была обнаружена сотрудниками Министерства культуры и национального наследия Польши в результате мониторинга зарубежного рынка произведений искусства. Работа Василия Кандинского была украдена с выставки «Концепции пространства в современном искусстве» в 1984 году, а в коллекции Национального музея в Варшаве находилась с 1982 года.

«До сих пор на оборотной стороне акварели сохранилась печать Национального музея в Варшаве, что ясно указывает на ее происхождение. Также указанное аукционным домом Grisebach происхождение объекта свидетельствует о том, что работа Василия Кандинского находилась в польских публичных коллекциях», — отмечают в польском минкульте.

Власти Польши обратились к немецкому аукционному дому Grisebach, на торгах которого была обнаружена картина, с просьбой отозвать акварель с аукциона — это позволило бы провести «тщательный осмотр и продолжить работу по делу». Несмотря на это, Grisebach принял решение все-таки отдать полотно с молотка. «Обширное знание истории картины и сохранившиеся отметки о праве собственности Национального музея в Варшаве указывают на то, что любая продажа после кражи не может считаться добросовестным шагом», — заявили в минкульте.

Позже власти выпустили дополнительное заявление, в котором назвали сделку по продаже картины «неэтичной и противоречащей стандартам», которые должны применяться на международном рынке произведений искусства.