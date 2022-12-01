Акварели из фондов и юбилей воссоздания Янтарной комнаты: Царское село рассказало о выставочных планах на 2023 год

2023 год — год 20-летия воссоздания Янтарной комнаты. К этой дате готовится проект, который в Царском селе называют «главной выставкой» года — под рабочим названием «Ярче солнца». Как рассказали «Собака.ru» в пресс-службе музея-заповедника, экспозиция в Екатерининском дворце впервые представит более ста редчайших предметов из янтаря из коллекции музея и Царскосельской янтарной мастерской и расскажет о судьбе «янтарного шедевра». «Одна из ключевых тем — триумф российских реставраторов, которые воссоздавали сложнейший с точки зрения декоративного убранства интерьер более двадцати лет», — отмечают в ГМЗ.

«Янтарная комната — ослепительный бриллиант нашего музея, наша самая яркая звезда. Ради нее к нам едут миллионы туристов из разных уголков страны и всего мира. Мы хотим напомнить, что «восьмое чудо света» — рукотворное. Похищенный во время Второй мировой войны шедевр возродили российские мастера — и эту работу без преувеличения можно назвать реставрационным подвигом. Выставку проводим вместе с Царскосельской янтарной мастерской, ее специалисты станут одними из главных героев нашего проекта», — говорит директор музея-заповедника Ольга Таратынова.