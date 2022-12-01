Акварели из фондов и юбилей воссоздания Янтарной комнаты: Царское село рассказало о выставочных планах на 2023 год

Всего в следующем году музей-заповедник планирует более 20 выставочных проектов.
2023 год — год 20-летия воссоздания Янтарной комнаты. К этой дате готовится проект, который в Царском селе называют «главной выставкой» года — под рабочим названием «Ярче солнца». Как рассказали «Собака.ru» в пресс-службе музея-заповедника, экспозиция в Екатерининском дворце впервые представит более ста редчайших предметов из янтаря из коллекции музея и Царскосельской янтарной мастерской и расскажет о судьбе «янтарного шедевра». «Одна из ключевых тем — триумф российских реставраторов, которые воссоздавали сложнейший с точки зрения декоративного убранства интерьер более двадцати лет», — отмечают в ГМЗ.
«Янтарная комната — ослепительный бриллиант нашего музея, наша самая яркая звезда. Ради нее к нам едут миллионы туристов из разных уголков страны и всего мира. Мы хотим напомнить, что «восьмое чудо света» — рукотворное. Похищенный во время Второй мировой войны шедевр возродили российские мастера — и эту работу без преувеличения можно назвать реставрационным подвигом. Выставку проводим вместе с Царскосельской янтарной мастерской, ее специалисты станут одними из главных героев нашего проекта», — говорит директор музея-заповедника Ольга Таратынова.
Два других крупных выставочных проекта отправятся в тур по России. Выставка «Рожденные дважды» представит собрание акварелей и рисунков, которые хранятся в фондах музея — более 30 работ ленинградских художников, которые после освобождения города Пушкин в 1944 году запечатлели разрушения царскосельского ансамбля. Экспозицию дополнят чертежи, рукописные материалы, фотографии, а также подлинные фрагменты убранства дворцовых интерьеров и парковых павильонов.
«Летом 2022 года эта выставка в Камероновой галерее вызвала большой интерес у посетителей. Музей решил расширить тему и подробнее рассказать о людях, возрождавших красоту знаменитого ансамбля и в целом об уникальном явлении — ленинградской школе реставрации. В 2023 году выставку примут музей-заповедник «Сталинградская битва» (Волгоград), Саратовский государственный художественный музей им. А.Н. Радищева; музей Е.А. Боратынского (филиал Национального музея Республики Татарстан, Казань)», — отмечают в Царском селе.
Еще один проект, который продолжится в 2023 году — передвижная выставка «Объединяя Россию: от царскосельской железной дороги до великого сибирского пути», посвященный 185-летию открытия первой в России железной дороги и 130-летию основания Транссибирской магистрали. Экспозиция повторяет маршрут возвращения из путешествия на Восток будущего императора Николая II в 1891 году: Владивосток — Иркутск — Новосибирск — Челябинск. Среди представленных в экспозиции предметов живопись, графика, фотографии, мемориальные мундиры, образцы ливрейного и форменного платья, связанные с путешествиями императоров предметы декоративно-прикладного искусства, материалы по строительству железных дорог и модели поездов.
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