Инсталляции-аллегории времен года и традиционная арт-ель: «Манеж» открывает уличный художественный проект «4 сезона»

Как рассказали «Собака.ru» в «Манеже», новая выставка «4 сезона. Туристический Петербург» сближает современную уличную скульптуру и историческое пространство Петербурга, наполняет его новыми красками и ассоциациями, демонстрируя то, как сам город сегодня воспринимает актуальные тенденции в художественном мире. Художник Роман Ермаков размышляет о разных природных состояниях города и образах: зимний Петербург представит скульптура из колотых льдин, весенний город символизирует цветение сирени, лето ассоциируется с белыми ночами и лесными ягодами, а осень в Петербурге — дождливая и меланхоличная.

«Передо мной стояла интересная задача: используя мои художественные приемы показать своеобразие сезонов погоды свойственные Санкт-Петербургу, но в вертикальных композициях, ориентируясь на Александровскую колонну. Таким образом я вдохновлялся цветением сирени весной, колористикой ягодного урожая, дождливой погодой осенью и льдинами на Неве в зимний период. А чтобы скульптуры органично встали на аллее Александровского сада я поднял их на классические пьедесталы», — отмечает художник.