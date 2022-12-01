Инсталляции-аллегории времен года и традиционная арт-ель: «Манеж» открывает уличный художественный проект «4 сезона»

В рамках проекта художник Роман Ермаков создал серию арт-объектов, каждый из которых ассоциативно связан с одним из четырех времен года в Петербурге.
Как рассказали «Собака.ru» в «Манеже», новая выставка «4 сезона. Туристический Петербург» сближает современную уличную скульптуру и историческое пространство Петербурга, наполняет его новыми красками и ассоциациями, демонстрируя то, как сам город сегодня воспринимает актуальные тенденции в художественном мире. Художник Роман Ермаков размышляет о разных природных состояниях города и образах: зимний Петербург представит скульптура из колотых льдин, весенний город символизирует цветение сирени, лето ассоциируется с белыми ночами и лесными ягодами, а осень в Петербурге — дождливая и меланхоличная.
«Передо мной стояла интересная задача: используя мои художественные приемы показать своеобразие сезонов погоды свойственные Санкт-Петербургу, но в вертикальных композициях, ориентируясь на Александровскую колонну. Таким образом я вдохновлялся цветением сирени весной, колористикой ягодного урожая, дождливой погодой осенью и льдинами на Неве в зимний период. А чтобы скульптуры органично встали на аллее Александровского сада я поднял их на классические пьедесталы», — отмечает художник.
Инсталляции-аллегории времен года будут расположены в Александровском саду. Проходя вдоль здания Адмиралтейства, можно переместиться из осени в зиму, из зимы — в весну, а из весны — в лето, оказавшись в атмосфере детской сказки Самуила Маршака «12 месяцев». Завершает проект инсталляция-ель у западного фасада «Манежа». Она продолжает традицию программы «Музейная линия»: каждый год команда центрального выставочного зала приглашает художников и кураторов к созданию новогодней инсталляции с целью не только лично поздравить петербуржцев, но и рассказать об актуальных художественных направлениях в мире современного искусства.
Уличный художественно-просветительский проект «4 Сезона. Туристический Петербург» будет работать с 1 декабря 2022 года по 31 января 2023-го в Александровском саду и на площади у западного фасада ЦВЗ «Манеж». Открытие состоится 1 декабря в 17:00 в Александровском саду.
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