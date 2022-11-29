О значимых фотографиях и их роли в истории человечества расскажут в лектории «Севкабель Порта»

Лекцию «Значимые фотографии и их роль в истории человечества» в рамках проекта «Лекторий’порт» прочитает Александр Беленький — старший преподаватель Высшей школы журналистики СПбГУ, штатный корреспондент «Смены» (1988-1995), «Коммерсанта» (1993-1998) и «The St.Petersburg Times» (1996-2013), который в разные годы также сотрудничал с журналами «Огонек», «Newsweek», «Pulse» и публиковался в «Sunday Times», «New York Times» и других изданиях. В 2001 году Беленький был фотографом на картине Александра Сокурова «Русский Ковчег», а за всю карьеру выпустил четыре книги и два учебника по фотографии и фотожурналистике.

«Со времени изобретения фотографии прошло почти двести лет. Вместе разберемся, какие снимки, сделанные за это время оказали огромное влияние на человечество и почему. Рассмотрим знаковые фотографии 19, 20 и 21 века, кто их сделал и какие истории стоят за ними», — говорят в команде проекта «Лекторий’порт».