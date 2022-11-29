Эрмитаж изучит и отреставрирует итальянскую живопись XIII-XV веков

«Мы возвращаем вещи к экспозиционному виду. Долгое время мы не касались этих вещей с точки зрения художественной реставрации: реставраторы ежегодно проверяют сохранность, но такого масштабного процесса не было, сейчас это фактически начало. Когда есть новые технологии, мы понимаем, как мы можем это сделать», — приводит ТАСС слова научного сотрудника Отдела западноевропейского изобразительного искусства Зои Купцовой.

Вторая часть проекта — исследовательская. Специалисты Эрмитажа начинают вводить в научный круг вещи, которые, по словам Купцовой, были только опубликованы с точки зрения названий или иллюстраций, но практически не подвергались глубоким исследованиям.

Одной из работ, изученных и отреставрированных в рамках проекта Эрмитажа, стала миниатюрная по размеру правая створка диптиха c образом Мадонны из сцены «Благовещение» одного из мастеров раннего Возрождения Симоне Мартини. Специалисты удалили следы предыдущих вмешательств в авторскую живопись, а также восстановили первоначальный силуэт фигуры Мадонны и цвет ее одеяния. Также специалисты восстановили картины «Мадонна с младенцем и двумя ангелами» Паоло ди Джованни Феи, «Голгофа» Дуччо ди Буонисенья и полиптих Джованни ди Бартоломео Кристиани с изображением Мадонны с младенцем на троне и святых. В завершение проекта планируется провести выставку всех отреставрированных картин.