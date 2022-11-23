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Искусство

В России появился Кодекс чести деятелей культуры

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В нем говорится о необходимости разделить понятия «искусство» и «развлечения». Там прописано, что существуют различия между искусством, направленным на усовершенствование человека, и развлечением, понижающим духовный и нравственный уровень народа.

Zhukov Oleg/shutterstock

Инициатором создания такого проекта выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев. Кодекс будет обнародован после юридического оформления движения, в нем прописано также отношение к религии, к национальному достоинству, представлению жестокости и пороков. Об этом сообщает ТАСС.

«Культура и искусство - основа духовного совершенствования человека, национальной безопасности государства. Мы, создатели произведений искусства, осознаем глубочайшее их воздействие на человека, уровень доверия искусству зрителей и свою ответственность перед обществом. Мы признаем, что культура и искусство могут быть как полезными, так и вредными», — процитировал Бурляев Кодекс чести деятелей культуры.

Чиновник также сообщил, что отделения движения будут созданы во всех регионах.

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