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Искусство

Объединение традиционной культуры и совриска на выставке «Пересборка» в арт-резиденции «Шкаф»

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Весной петербуржцы приносили в пространство предметы, хранящие для них дух народности. За это время поступило более 70 различных вещей: салфеток, накидок, вышитых гладью скатертей, розетки из Семенова с хохломской росписью, подзоры с вологодским кружевом. Четыре петербургские художницы, работающие с традиционной культурой, отобрали подходящие им предметы, на основе которых создали арт-объекты, представленные в экспозиции.

Анна Слобожанина, «По нитке»

Проект Анны Слобожаниной «По нитке» фокусируется на представлении о народном искусстве как о том, что создается вместе. Из кусочков ткани, собранных среди местных жителей, художница вместе с добровольными участниками проекта сшила большую ткань по принципу лоскутного одеяла.

Изображение предоставлено кураторами выставки

Самария Нурулова, «Пир-встреча»

Изображение предоставлено кураторами выставки

Самария Нурулова отобрала для своего проекта «Пир-встреча» деревянную посуду, текстиль для создания атмосферы трапезы, которую рассматривает как форму встречи с корнями и памятью поколений. На протяжении выставки состоится несколько таких встреч: за круглым столом все желающие смогут попировать и порассуждать об архетипах в русской сказке.

Изображение предоставлено кураторами выставки

Ярослава Комиссарова, «На памяти было»

Изображение предоставлено кураторами выставки
Изображение предоставлено кураторами выставки

Художница Ярослава Комиссарова, вдохновившись стихотворением Давида Самойлова «Память», придумала инсталляцию «На памяти было». Отобранные предметы будут парить в пространстве стеклянных кубов различного размера, складываясь в единый рассказ владельца об экспонируемом предмете и о его жизни.

Изображение предоставлено кураторами выставки

Евгения Тарасова, «Я слышала это от птиц…» 

Изображение предоставлено кураторами выставки
Изображение предоставлено кураторами выставки

Проект Евгении Тарасовой «Я слышала это от птиц…» посвящен переходным состояниям культурной традиции, утрате черт и одновременной устойчивости культурного кода. Инсталляция состоит из «птицы», прозрачного объекта с гравировкой, напоминающего поморского голубка, и «полотенца», тканевого полотна с росписью в авторской технике, на создание которого художницу вдохновила архангельская роспись.

Изображение предоставлено кураторами выставки
Изображение предоставлено кураторами выставки

Выставка «Пересборка» открыта до 25 декабря 2022 года в арт-пространстве «Шкаф» на улице Маршала Тухачевского, 31. Параллельно выставке будет проходить публичная программа, включающая экскурсии, арт-медиации, мастер-классы, лекции, круглые столы и концерты.

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