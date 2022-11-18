Весной петербуржцы приносили в пространство предметы, хранящие для них дух народности. За это время поступило более 70 различных вещей: салфеток, накидок, вышитых гладью скатертей, розетки из Семенова с хохломской росписью, подзоры с вологодским кружевом. Четыре петербургские художницы, работающие с традиционной культурой, отобрали подходящие им предметы, на основе которых создали арт-объекты, представленные в экспозиции.
Анна Слобожанина, «По нитке»
Проект Анны Слобожаниной «По нитке» фокусируется на представлении о народном искусстве как о том, что создается вместе. Из кусочков ткани, собранных среди местных жителей, художница вместе с добровольными участниками проекта сшила большую ткань по принципу лоскутного одеяла.
Самария Нурулова отобрала для своего проекта «Пир-встреча» деревянную посуду, текстиль для создания атмосферы трапезы, которую рассматривает как форму встречи с корнями и памятью поколений. На протяжении выставки состоится несколько таких встреч: за круглым столом все желающие смогут попировать и порассуждать об архетипах в русской сказке.
Художница Ярослава Комиссарова, вдохновившись стихотворением Давида Самойлова «Память», придумала инсталляцию «На памяти было». Отобранные предметы будут парить в пространстве стеклянных кубов различного размера, складываясь в единый рассказ владельца об экспонируемом предмете и о его жизни.
Проект Евгении Тарасовой «Я слышала это от птиц…» посвящен переходным состояниям культурной традиции, утрате черт и одновременной устойчивости культурного кода. Инсталляция состоит из «птицы», прозрачного объекта с гравировкой, напоминающего поморского голубка, и «полотенца», тканевого полотна с росписью в авторской технике, на создание которого художницу вдохновила архангельская роспись.
Выставка «Пересборка» открыта до 25 декабря 2022 года в арт-пространстве «Шкаф» на улице Маршала Тухачевского, 31. Параллельно выставке будет проходить публичная программа, включающая экскурсии, арт-медиации, мастер-классы, лекции, круглые столы и концерты.
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