Весной петербуржцы приносили в пространство предметы, хранящие для них дух народности. За это время поступило более 70 различных вещей: салфеток, накидок, вышитых гладью скатертей, розетки из Семенова с хохломской росписью, подзоры с вологодским кружевом. Четыре петербургские художницы, работающие с традиционной культурой, отобрали подходящие им предметы, на основе которых создали арт-объекты, представленные в экспозиции.