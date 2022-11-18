В «Севкабель Порту» открывается выставка «Тебя не узнать» — благотворительный аукционный проект в поддержку фондов помощи детям

Психотерапевтическая экспозиция посвящена теме преодоления личностного кризиса через обращение к детскому периоду своей жизни.
Благотворительный аукционный прокат «Тебя не узнать» от арт-группы «Веха» включает в себя две выставки — первая, московская, уже подошла к концу, тогда как вторая, петербургская, откроется в «Севкабель Порту» уже завтра, 19 ноября. По завершении проекта состоится аукцион: на торги выставлены более 70 лотов российских художников Славы Ptrk, Валерия Чтака, Славы Нестерова, Софьи Кобозевой и других. Многие работы подготовлены художникам эксклюзивно под концепцию проекта. Часть средств от продажи лотов будет направлена в поддержку фондов помощи детям «Дом с маяком» и «Подари жизнь», вторая половина — художникам.
В проекте также принимают участие галереи 11.12 Gallery, Anna Nova Gallery, Myth Gallery, DIDI Gallery, Syntax Gallery, 3120 Gallery, InArt Gallery, «Триумф» и a-s-t-r-a, которые представили в экспозиции работы из собственных собраний.
Представленные на выставке работы объединены темой метаморфоз, которые человек переживает при переходе из детского периода во взрослый. Проект обращается к представлениям о взрослой жизни в тот период, когда еще все было впереди, и, окунаясь в ностальгию, предлагает задаться вопросом: какие правила детской игры действуют сейчас, как они связаны с настоящими нами?
О концепции проекта:
Неизвестность пугает, хотя когда-то она вызывала интерес. В детстве, когда все одинаково скрыто и недосягаемо, она интригует и манит к себе. Сколько мифов спряталось за одной только фразой «вырастешь — поймешь»? Куда пропал тот энтузиазм, с которым мы познавали окружающий мир?
Когда все взрослое и «настоящее» находилось в будущем, оно казалось местом бесчисленных свершений. Недоступность всех возможностей взрослого мира заставляла поверить в собственные растущие силы и безграничность своих способностей.
Так, каждый складывал миф о лучшем взрослом себе и без труда представлял себя героем, готовым на любые подвиги и способным лучшим образом повлиять на собственную жизнь. Казалось, что море по колено и нет причин сомневаться в собственных намерениях, нужно только дождаться, когда ноги начнут доставать до пола.
Эта беззаветная преданность собственным идеям иссякла, когда пришлось столкнуться с реальностью, от непонимания мы искали себя в постороннем, определяли себя через предложенные рамки.
Однако оказавшись перед неизвестностью, стоит вновь обратиться к себе, наивному и бесстрашному. Вспомнить, какие фантазии о будущем служили вдохновением и вселяли веру в лучшее.
Кем ты хотел стать, пока не вырос?
Выставка «Тебя не узнать» будет работать в «Севкабель Порту» с 19 ноября по 4 декабря 2022 года.
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