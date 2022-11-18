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Искусство

В «Севкабель Порту» открывается выставка «Тебя не узнать» — благотворительный аукционный проект в поддержку фондов помощи детям

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Психотерапевтическая экспозиция посвящена теме преодоления личностного кризиса через обращение к детскому периоду своей жизни.

Изображение предоставлено кураторами проекта
Изображение предоставлено кураторами проекта
Изображение предоставлено кураторами проекта

Благотворительный аукционный прокат «Тебя не узнать» от арт-группы «Веха» включает в себя две выставки — первая, московская, уже подошла к концу, тогда как вторая, петербургская, откроется в «Севкабель Порту» уже завтра, 19 ноября. По завершении проекта состоится аукцион: на торги выставлены более 70 лотов российских художников Славы Ptrk, Валерия Чтака, Славы Нестерова, Софьи Кобозевой и других. Многие работы подготовлены художникам эксклюзивно под концепцию проекта. Часть средств от продажи лотов будет направлена в поддержку фондов помощи детям «Дом с маяком» и «Подари жизнь», вторая половина — художникам.

В проекте также принимают участие галереи 11.12 Gallery, Anna Nova Gallery, Myth Gallery, DIDI Gallery, Syntax Gallery, 3120 Gallery, InArt Gallery, «Триумф» и a-s-t-r-a, которые представили в экспозиции работы из собственных собраний.

Изображение предоставлено кураторами проекта
Изображение предоставлено кураторами проекта
Изображение предоставлено кураторами проекта

Представленные на выставке работы объединены темой метаморфоз, которые человек переживает при переходе из детского периода во взрослый. Проект обращается к представлениям о взрослой жизни в тот период, когда еще все было впереди, и, окунаясь в ностальгию, предлагает задаться вопросом: какие правила детской игры действуют сейчас, как они связаны с настоящими нами?

Кураторы «Тебя не узнать»

О концепции проекта:

Неизвестность пугает, хотя когда-то она вызывала интерес. В детстве, когда все одинаково скрыто и недосягаемо, она интригует и манит к себе. Сколько мифов спряталось за одной только фразой «вырастешь — поймешь»? Куда пропал тот энтузиазм, с которым мы познавали окружающий мир?

Когда все взрослое и «настоящее» находилось в будущем, оно казалось местом бесчисленных свершений. Недоступность всех возможностей взрослого мира заставляла поверить в собственные растущие силы и безграничность своих способностей.

Так, каждый складывал миф о лучшем взрослом себе и без труда представлял себя героем, готовым на любые подвиги и способным лучшим образом повлиять на собственную жизнь. Казалось, что море по колено и нет причин сомневаться в собственных намерениях, нужно только дождаться, когда ноги начнут доставать до пола.

Эта беззаветная преданность собственным идеям иссякла, когда пришлось столкнуться с реальностью, от непонимания мы искали себя в постороннем, определяли себя через предложенные рамки.

Однако оказавшись перед неизвестностью, стоит вновь обратиться к себе, наивному и бесстрашному. Вспомнить, какие фантазии о будущем служили вдохновением и вселяли веру в лучшее.

Кем ты хотел стать, пока не вырос?

Выставка «Тебя не узнать» будет работать в «Севкабель Порту» с 19 ноября по 4 декабря 2022 года.

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