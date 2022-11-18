В «Севкабель Порту» открывается выставка «Тебя не узнать» — благотворительный аукционный проект в поддержку фондов помощи детям

Кураторы «Тебя не узнать»

О концепции проекта:

Неизвестность пугает, хотя когда-то она вызывала интерес. В детстве, когда все одинаково скрыто и недосягаемо, она интригует и манит к себе. Сколько мифов спряталось за одной только фразой «вырастешь — поймешь»? Куда пропал тот энтузиазм, с которым мы познавали окружающий мир?

Когда все взрослое и «настоящее» находилось в будущем, оно казалось местом бесчисленных свершений. Недоступность всех возможностей взрослого мира заставляла поверить в собственные растущие силы и безграничность своих способностей.

Так, каждый складывал миф о лучшем взрослом себе и без труда представлял себя героем, готовым на любые подвиги и способным лучшим образом повлиять на собственную жизнь. Казалось, что море по колено и нет причин сомневаться в собственных намерениях, нужно только дождаться, когда ноги начнут доставать до пола.

Эта беззаветная преданность собственным идеям иссякла, когда пришлось столкнуться с реальностью, от непонимания мы искали себя в постороннем, определяли себя через предложенные рамки.

Однако оказавшись перед неизвестностью, стоит вновь обратиться к себе, наивному и бесстрашному. Вспомнить, какие фантазии о будущем служили вдохновением и вселяли веру в лучшее.

Кем ты хотел стать, пока не вырос?