Эрмитаж готовит выставочные проекты с Китаем и другими странами Азии

Михаил Пиотровский Генеральный директор Государственного Эрмитажа — о планах музея на международные проекты, выдержка по ТАСС: Сейчас мораторий, за рубежом выставки не делаются, со следующего года, наверное, начнут делаться. […] При нынешней геополитической ситуации в Европе наше выставочное присутствие заморожено. Мы готовимся ко времени, когда станет спокойнее, к большой деятельности и выставочным обменам с Китаем, когда он прекратит карантины, — у нас есть несколько проектов. У нас есть переговоры с Малайзией, у нас есть предварительные планы с Японией, все зависит от политики. У нас большие планы музейного общения с арабскими странами.

По словам Пиотровского, сейчас подходит к завершению большая эрмитажная выставка в Омане, которая в течение года работала в Маскате. Также закрывается уголок Султаната Оман в самом музее на Дворцовой площади — поэтому «будет смена экспозиции там и тут».

В июне Государственный Эрмитаж объявил о годовом моратории на выставки в Европе и США, решение о введении которого было вызвано рисками, связанными с санкциями в отношении России и временным запретом на вывоз экспонатов из страны. К началу года музей принимал участие в восьми зарубежных выставочных проектах — в Амстердаме, Гамбурге, Париже, Брюсселе, Лондоне, Милане и Риме. За период с марта по июнь около 700 экспонатов вернулись в Петербург.