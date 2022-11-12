В Русском музее пройдет выставка Федота Сычкова

Выставку планируют провести в конце 2023-начале 2024 года. Об этом сообщает ТАСС. «Нам предложили организовать выставку работ Федота Сычкова на площадке Русского музея, причем с одновременным размещением в Музее Эрьзи выставки работ на выбор – Куинджи или Айвазовского. Это поистине уникальное предложение! Нам просто сказали – работы Сычкова настолько искренние, радостные и добрые - этого сейчас не хватает, как воздуха. Людям нужен заряд оптимизма, настоящей народности - это Сычков!» – говорит директор Музея изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи Людмила Нарбекова.

Она также уточнила, что предложение поступило от руководства Русского музея в ходе стратегической сессии «Музейные маршруты России-2022». Федота Сычкова считают художником-бытописателем деревни. «Жизнерадостные, мастерски исполненные произведения художника, героями которых были его земляки, –своеобразная летопись жизни родного края. Свое предназначение в искусстве Ф. В. Сычков видел в том, чтобы раскрывать красоту, неповторимость деревенского бытия, которые чувствовал и понимал глубже, чем многие другие мастера, поскольку вышел из этой среды и никогда не порывал с ней», – сказано на сайте музея.

Напомним, что в Эрмитаже готовят выставку фотографии 1860-х годов. Экспозицию составят выполненные Ипполитом Робийяром портреты представителей высшего света и художественной элиты Петербурга XIX века — эпохи становления художественной фотографии в России. Она откроется 19 ноября в Пикетном зале Зимнего дворца, на ней будут показаны свыше 50 светописных произведений из собраний Москвы и Санкт-Петербурга.