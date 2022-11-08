В создании графики интердисциплинарный художник, инсталляции и перформансы которого можно было увидеть в планетариях Петербурга и Нижнего Новгорода, на фестивалях НУР и «Ахола», а также в Third Place, использует технологию фотограмметрии — фото реальных объектов пересчитываются в 3D-модели без сохранения текстур и теней, оставаясь облаком точек на координатах, эдакими призраками. В перформансе облака точек аудиореактивны, деконструированы и подвержены новой трансформации. Как один из технических способов вывода из привычного восприятия, используется экстремально широкий звуковой диапазон, инфра-ультра звуки.

«Благодаря изучению теории и практики современного танца, изобразительного искусства, музыки, звукоинженерии, звукового искусства и визуального программирования у Андрея сформировался синестетический подход в искусстве: графика, свет, звук и движение сочетается в общую аудиовизуальную структуру, в которую периодически вносится алеаторический принцип. По мнению художника, именно в этой точке взаимодействия рождается новый смысл и новые чувства», — говорят о художнике в Центре Курехина.

Перформанс «О» стал частью программы первого фестиваля интерактивных проектов и медиаискусства Центра современного искусства имени Сергея Курехина «Цифровой механики». Показ состоится 10 ноября, начало в 19:00. Подробности и билеты можно найти здесь.

16+