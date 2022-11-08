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Искусство

В Центре имени Курехина покажут аудиовизуальный перформанс «О» медиахудожника Андрея Свибовича

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В своей работе автор использует метод «отстранения», целью которого является вывод зрителя из автоматического восприятия.

Центр современного искусства имени Сергея Курехина
Центр современного искусства имени Сергея Курехина
Центр современного искусства имени Сергея Курехина
Центр современного искусства имени Сергея Курехина

В создании графики интердисциплинарный художник, инсталляции и перформансы которого можно было увидеть в планетариях Петербурга и Нижнего Новгорода, на фестивалях НУР и «Ахола», а также в Third Place, использует технологию фотограмметрии — фото реальных объектов пересчитываются в 3D-модели без сохранения текстур и теней, оставаясь облаком точек на координатах, эдакими призраками. В перформансе облака точек аудиореактивны, деконструированы и подвержены новой трансформации. Как один из технических способов вывода из привычного восприятия, используется экстремально широкий звуковой диапазон, инфра-ультра звуки.

«Благодаря изучению теории и практики современного танца, изобразительного искусства, музыки, звукоинженерии, звукового искусства и визуального программирования у Андрея сформировался синестетический подход в искусстве: графика, свет, звук и движение сочетается в общую аудиовизуальную структуру, в которую периодически вносится алеаторический принцип. По мнению художника, именно в этой точке взаимодействия рождается новый смысл и новые чувства», — говорят о художнике в Центре Курехина.

Перформанс «О» стал частью программы первого фестиваля интерактивных проектов и медиаискусства Центра современного искусства имени Сергея Курехина «Цифровой механики». Показ состоится 10 ноября, начало в 19:00. Подробности и билеты можно найти здесь.

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