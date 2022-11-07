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Искусство

Неопределенность в мире и победа добра над злом: выставку работ Арсения Блинова покажут в Новом музее

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Впервые в Петербурге представят 70 картин, вошедших в трехчастный проект «Гимны» — рассказ о самопознании в мире, полном неопределенности и событий, вызывающих настоящее головокружение.

Изображение предоставлено Новым музеем

"На коленях", 2021. Холст, акрил, уголь

Изображение предоставлено Новым музеем

"Иероглиф столкновения XVIII", 2021. Холст, акрил

Выставка «Гимны» Арсения Блинова состоит из трех частей: цикла «Борцы», впервые показанного в Москве в галерее InGallery Инги Легасовой в 2021 году, и двух новых серий — «Торсы» и «Сфумато». 70 картин, выполненных маслом и акрилом на холсте, впервые будут представлены в Петербурге — в Новом музее Аслана Чехоева.

Как рассказали «Собака.ru» в Новом музее, «Борцы» — это история о столкновении и мужестве: подобно обстоятельствам непреодолимой силы, обезличенные фигуры мужчин сталкиваются в схватке с неизвестным результатом. Глубина и фактурность линий достигают апогея в цикле «Торсы», где ощущается влияние петербургского графика Андрея Пахомова — оно проявляется в особой чувственности форм и нарушенном существовании в пространстве. В какой-то степени это также дань уважению Георгию Гурьянову с его программным мотивом неоакадемической монументальности фигур. В свою очередь серия «Сфумато», состоящая из абсолютно размытых картинах по мотивам сюжетов эпохи Возрождения, представляет собой отражение волнений художника в отношении неизвестности общего будущего, в котором очертания действующих героев лишь угадываются.

«Художник решает неразрешимую задачу – как на двумерном пространстве изобразить характер движения, пребывающего в хаосе. Столкновение тел либо оборвется напряженным победным броском, либо сдачей позиций», — говорит куратор выставки, арт-критик и писатель Николай Кононов.

Изображение предоставлено Новым музеем

"Мадонна Литта", 2021. Холст, масло

Изображение предоставлено Новым музеем

"Портрет старика в красном", 2022. Холст, масло

Новый музей Аслана Чехоева

О выставке «Гимны» Арсения Блинова:

Название выставки «Гимны» связано с древнегреческими gymnos и hymnos, которые в переводе означают «нагой» и «торжественная песнь», а также отсылают к истории Древней Греции с гимнасиями – учебными заведениями, где ученики занимались телесными упражнениями обнаженными. Символически три серии «Гимнов» разделены на посвящения: пеан — гимн Аполлону (серия «Борцы»), просодия — шествие (серия «Сфумато») и дифирамб — гимн Дионису (серия «Торсы»). Циклы выливаются в своего рода исследование, насколько хрупким может быть человеческое тело в мире, где неопределенность будущего становится лейтмотивом. Одновременно это и ответ художника на вечный вопрос «Что делать?»: обратиться к себе и найти себя настоящего, даже если профиль пока размыт и неточен.

Выставка «Гимны» Арсения Блинова будет открыта в Новом музее Аслана Чехова на 6-й линии Васильевского острова, 29 (этаж 3-5) со 2 по 25 декабря 2022 года.

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