Неопределенность в мире и победа добра над злом: выставку работ Арсения Блинова покажут в Новом музее

Выставка «Гимны» Арсения Блинова состоит из трех частей: цикла «Борцы», впервые показанного в Москве в галерее InGallery Инги Легасовой в 2021 году, и двух новых серий — «Торсы» и «Сфумато». 70 картин, выполненных маслом и акрилом на холсте, впервые будут представлены в Петербурге — в Новом музее Аслана Чехоева.

Как рассказали «Собака.ru» в Новом музее, «Борцы» — это история о столкновении и мужестве: подобно обстоятельствам непреодолимой силы, обезличенные фигуры мужчин сталкиваются в схватке с неизвестным результатом. Глубина и фактурность линий достигают апогея в цикле «Торсы», где ощущается влияние петербургского графика Андрея Пахомова — оно проявляется в особой чувственности форм и нарушенном существовании в пространстве. В какой-то степени это также дань уважению Георгию Гурьянову с его программным мотивом неоакадемической монументальности фигур. В свою очередь серия «Сфумато», состоящая из абсолютно размытых картинах по мотивам сюжетов эпохи Возрождения, представляет собой отражение волнений художника в отношении неизвестности общего будущего, в котором очертания действующих героев лишь угадываются.

«Художник решает неразрешимую задачу – как на двумерном пространстве изобразить характер движения, пребывающего в хаосе. Столкновение тел либо оборвется напряженным победным броском, либо сдачей позиций», — говорит куратор выставки, арт-критик и писатель Николай Кононов.