Неопределенность в мире и победа добра над злом: выставку работ Арсения Блинова покажут в Новом музее

Впервые в Петербурге представят 70 картин, вошедших в трехчастный проект «Гимны» — рассказ о самопознании в мире, полном неопределенности и событий, вызывающих настоящее головокружение.
Выставка «Гимны» Арсения Блинова состоит из трех частей: цикла «Борцы», впервые показанного в Москве в галерее InGallery Инги Легасовой в 2021 году, и двух новых серий — «Торсы» и «Сфумато». 70 картин, выполненных маслом и акрилом на холсте, впервые будут представлены в Петербурге — в Новом музее Аслана Чехоева.
Как рассказали «Собака.ru» в Новом музее, «Борцы» — это история о столкновении и мужестве: подобно обстоятельствам непреодолимой силы, обезличенные фигуры мужчин сталкиваются в схватке с неизвестным результатом. Глубина и фактурность линий достигают апогея в цикле «Торсы», где ощущается влияние петербургского графика Андрея Пахомова — оно проявляется в особой чувственности форм и нарушенном существовании в пространстве. В какой-то степени это также дань уважению Георгию Гурьянову с его программным мотивом неоакадемической монументальности фигур. В свою очередь серия «Сфумато», состоящая из абсолютно размытых картинах по мотивам сюжетов эпохи Возрождения, представляет собой отражение волнений художника в отношении неизвестности общего будущего, в котором очертания действующих героев лишь угадываются.
«Художник решает неразрешимую задачу – как на двумерном пространстве изобразить характер движения, пребывающего в хаосе. Столкновение тел либо оборвется напряженным победным броском, либо сдачей позиций», — говорит куратор выставки, арт-критик и писатель Николай Кононов.
О выставке «Гимны» Арсения Блинова:
Название выставки «Гимны» связано с древнегреческими gymnos и hymnos, которые в переводе означают «нагой» и «торжественная песнь», а также отсылают к истории Древней Греции с гимнасиями – учебными заведениями, где ученики занимались телесными упражнениями обнаженными. Символически три серии «Гимнов» разделены на посвящения: пеан — гимн Аполлону (серия «Борцы»), просодия — шествие (серия «Сфумато») и дифирамб — гимн Дионису (серия «Торсы»). Циклы выливаются в своего рода исследование, насколько хрупким может быть человеческое тело в мире, где неопределенность будущего становится лейтмотивом. Одновременно это и ответ художника на вечный вопрос «Что делать?»: обратиться к себе и найти себя настоящего, даже если профиль пока размыт и неточен.
Выставка «Гимны» Арсения Блинова будет открыта в Новом музее Аслана Чехова на 6-й линии Васильевского острова, 29 (этаж 3-5) со 2 по 25 декабря 2022 года.
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