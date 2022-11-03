Графику и живопись участника «арефьевского круга» Валентина Громова покажут в KGallery

Живописец и график Валентин Громов в 1946-1951-м годах учился в Средней художественной школе при Академии художеств, где познакомился с Александром Арефьевым. Вместе с ним и другими молодыми художниками — Рихардом Васми, Шоломом Шварцем и Владимиром Шагиным — Громов сформировал неофициальное творческое объединение «Орден непродающихся (нищенствующих) живописцев», бросившее вызов ленинградскому официальному искусству и ставшее олицетворением подлинной творческой свободы.

В 1961 году Громов окончил заочное отделение Московского полиграфического института по специальности «Художественное оформление печатной продукции». Помимо занятий живописью, Громов работал декоратором, колористом и корректором по печати.

«Хотя искусство книжной графики оказалось за пределами профессиональных интересов художника, этот опыт существенно повлиял на его творческую манеру, придав рисунку упорядоченность, графичность и лаконичность. […] В отличие от других представителей «арефьевского круга» художник во многом ориентировался на старых мастеров, его манере была свойственна импрессионистичность, а работам — активность цвета и особая живописность», — рассказали «Собака.ru» в KGallery.

Выставка работ Валентина Громова посвящена памяти художника, скончавшегося 9 октября 2022 года, и будет открыта в KGallery на набережной реки Фонтанки, 24 до 13 ноября включительно.

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