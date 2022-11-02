В Музее прикладного искусства при Академии Штиглица проходит выставка «Воплощая мечту»

Экспозиция, которая открыта для свободного посещения еще два дня — до 3 ноября включительно, посвящена 35-летию кафедры художественной обработки металла. Здесь можно увидеть работы преподавателей, студентов и выпускников кафедры разных лет, поделенные на две части: «Кабинет» и «Полевые работы».
Куратор выставки — об экспозиции «Кабинет»:
Кабинет — это мир, из которого вырастает каждый из нас, место, где созревают и воплощаются мечты, куда, попав однажды, возвращаешься снова и снова, захваченный желанием создать что-то из ничего, из своей фантазии и жажды созидания, что-то прекрасное, невиданное доселе, но безусловно твое личное переживаемое. Здесь нет места безразличию или посредственности. Он создан для исследования погружения в глубины технологических процессов и возможностей материала, процессов, позволяющих воплотить замысел художника. Кабинет создан теми, кто когда-то начинал кафедру, теми, кто учился и еще учится. Это место постоянно испытывает изменения и дополнение новыми артефактами, наполняясь и расширяясь смыслами. В нем есть всё и нет ничего, что помешало бы тебе найти в нем свое место.
Куратор выставки — об экспозиции «Полевые работы»:
Это авторские изыскания и исследования различных материалов и техник уже состоявшихся художников —выпускников академии. Всех их связывает одно обучение и работа преподавателями на кафедре художественной обработки металла. В каждой из представленных работ воплощается главная, на наш взгляд, особенность и уникальность методики образования кафедры: свобода как способ приумножения традиций. Творческий поиск, жажда персонального художественного открытия, воплощение своей мечты — эти слова продолжают вдохновлять к движению вперед тот сложный организм, частью которого мы все являемся. Художественная обработка металла подразумевает в первую очередь не преодоление или победу над материалом, а разговор с ним на равных, постоянный диалог утверждения художника через различные формы и технологии, раскрывающие актуальные смыслы и актуальное видение. Именно такой идейный подход к образованию и воспитанию создает особый мир ХОМ.
Выставка «Воплощая мечту» открыта в Музее прикладного искусства в Соляном переулке, 13 до 3 ноября. Посещение бесплатное по временным промежуткам 12:00-13:00, 14:00-15:00 и 16:00-17:00. На входе работают волонтеры, предварительной записи не требуется.
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