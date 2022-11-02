В Музее прикладного искусства при Академии Штиглица проходит выставка «Воплощая мечту»

Кирилл Спассков

Куратор выставки — об экспозиции «Кабинет»:

Кабинет — это мир, из которого вырастает каждый из нас, место, где созревают и воплощаются мечты, куда, попав однажды, возвращаешься снова и снова, захваченный желанием создать что-то из ничего, из своей фантазии и жажды созидания, что-то прекрасное, невиданное доселе, но безусловно твое личное переживаемое. Здесь нет места безразличию или посредственности. Он создан для исследования погружения в глубины технологических процессов и возможностей материала, процессов, позволяющих воплотить замысел художника. Кабинет создан теми, кто когда-то начинал кафедру, теми, кто учился и еще учится. Это место постоянно испытывает изменения и дополнение новыми артефактами, наполняясь и расширяясь смыслами. В нем есть всё и нет ничего, что помешало бы тебе найти в нем свое место.