Аудиовизуальная выставка «Звук и Тишина Востока» откроется в культурном квартале «Брусницын»

Через поэтический образ этих двух явлений экспозиция расскажет о духовной и материальной культуре ислама.
Выставку «Звук и Тишина Востока» открывают некоммерческий фонд поддержки научных и культурных проектов Al Maqam совместно со студией социокультурных проектов Gonzo: Research&Art. Как рассказали «Собака.ru» организаторы, представленные в экспозиции аудиовизуальные инсталляции основаны на материалах антропологических исследований и полевых экспедиций по России и Центральной Азии. «Насыщенное разнообразие этнографии, фольклора и духовных практик соединяется со зрителем через живые и естественные для человека темы: труд, любовь к близким, повседневность и мечты, стремление к благополучию», — говорят они.
Все части экспозиции посвящены разным проявлениям восточной культуры, которые выражены в звуке или его отсутствии — тишине или пустоте. Зритель последовательно проходит галереи контрастного аудиовизуального опыта: от шума к тишине, от земного к божественному, от повседневного к волшебному, от хаоса к покою. «Интерактивная сценография выставки дает возможность буквально переживать кружение в танце, прогулку по саду, сновидения и уединение. Через этот индивидуальный физический и эмоциональный опыт зритель может приблизиться к носителям других культур», — отмечают организаторы.
Экспозиция наполнена образами предметной культуры Востока: старинными текстами, коллекцией узорчатых ковров, запечатленными в видеоработах объектами этнографии. Здесь можно услышать старинные колыбельные мусульманских народностей, а пройдя через интерактивный звуковой коридор — оказаться внутри затемненного куба, где, расположившись на восточном топчане, погрузиться в мир колыбельных и снов, проецируемых прямо на потолок. После сновидений можно переместиться в ветреный сад, а затем оказаться в кругу танцующих суфиев.
Куратор и художник выставки Ксения Диодорова с помощью языка современного мультимедийного искусства пытается выстроить необходимую и целительную связь между традиционным наследием и жизнью современного горожанина. «Знание и понимание других культурных кодов дает нам возможность не только сохранить преемственность с прошлым, но и обогатить свое представление о мире и друг друге. Знакомство с другими традициями мышления, духовных практик, философии и искусства дает великой силы импульс для синтеза идей, творческого созидания и диалога между людьми и культурами», — говорит куратор.
Выставка «Звук и Тишина Востока» пройдет с 11 ноября по 7 декабря 2022 года в культурном квартале «Брусницын» на Кожевенной линии, 30.
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