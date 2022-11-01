Аудиовизуальная выставка «Звук и Тишина Востока» откроется в культурном квартале «Брусницын»

Куратор и художник выставки Ксения Диодорова с помощью языка современного мультимедийного искусства пытается выстроить необходимую и целительную связь между традиционным наследием и жизнью современного горожанина. «Знание и понимание других культурных кодов дает нам возможность не только сохранить преемственность с прошлым, но и обогатить свое представление о мире и друг друге. Знакомство с другими традициями мышления, духовных практик, философии и искусства дает великой силы импульс для синтеза идей, творческого созидания и диалога между людьми и культурами», — говорит куратор.

Выставка «Звук и Тишина Востока» пройдет с 11 ноября по 7 декабря 2022 года в культурном квартале «Брусницын» на Кожевенной линии, 30.

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