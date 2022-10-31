Дмитрий Пиликин расскажет об истории российского искусства 60-90-х на лекции в Центре Курехина

В Центре современного искусства имени Сергея Курехина Пиликин расскажет не только о драматической истории российского искусства 60-90х, но и его современности — в частности, на примере проекта Nonconform. Он стал результатом сотрудничества петербургского Музея нонконформистского искусства и Института России и Восточной Европы университета Индианы — диалога между современными художниками из России и США в 2021-22 годах. Виртуальной средой для демонстрации результатов проекта была выбрана социальная VR-платформа Mozilla Hubs.

«Задача, которая была поставлена перед VR-дизайнером Евгением Лукута, звучала так: «Мы делаем проект про нонконформизм для молодежи, которая родилась уже после распада Советского Союза и не знает исторических реалий. Это такая познавательная компьютерная игра, но ее смыслом является нонконформизм». Андеграунд и нонконформизм никуда не исчезли и сейчас, они остаются актуальными реалиями настоящего времени — об этом также пойдет речь на лекции», — говорят в Центре Курехина.

Центр современного искусства имени Сергея Курехина О нонконформизме: Главные проблемы, которые вызвали рождение нонконформизма в СССР — это формальное навязывание единственно возможного художественного способа выражения «социалистического реализма», купирование возможности острых дискуссий о формотворчестве и выстраивании связей с современной мировой историей, практикой искусства и зарубежной критической мыслью. Сам термин давно знаком на Западе, но там он трактуется как «бунтарство, инакомыслие, индивидуализм и стремление действовать прямо противоположным образом тому, что навязывается другими людьми, против существующих социальных норм и правил» и связывается в большой мере с формами протеста и с молодежными субкультурными движениями. Российский же нонконформизм был направлен, прежде всего, на преодоление информационного барьера и последовательное отстаивание возможности самостоятельного мышления, выходящего за рамки формальных и строго контролируемых идеологических предписаний.

Лекция «Дмитрий Пиликин. О проекте Nonconform» пройдет 1 ноября в Центре современного искусства имени Сергея Курехина на Лиговском проспекте, 73. Начало в 19:00, подробности можно найти здесь.

16+