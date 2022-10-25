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Искусство

В Петербурге пройдет цикл лекций об искусстве в интерьере

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Его запускает Design District DAA и Школа Masters, приглашая к участию историков моды, галеристов и редакторов изданий о дизайне и архитектуре.

Изображение предоставлено организаторами
Изображение предоставлено организаторами

Цикл лекций «Искусство в интерьере» стартует 5 ноября. Каждую субботу в течение месяца авторитетным взглядом на актуальную тему будут делиться эксперты от мира искусства, моды и дизайна. Историк моды Анатоль Вовк проведет детальный разбор стиля первых леди, любительниц эксклюзивных украшений, других выдающихся личностей, которые оставили свой след в истории, а также расскажет об их предпочтений в дизайне интерьеров. Основатель галереи MYTH Ольга Профотило расскажет о том, может ли интерьер обойтись без произведений искусства и как работы современных художников влияют на пространство.

Главный редактор Elle Decoration Алексей Дорожкин расскажет о принципах, которым необходимо следовать в оформлении пространства, чтобы не превратить современное жилое помещение в музей. А главред AD Russia прочитает лекцию «О тонкой грани между дизайном и артом. Прикладное искусство и его роль в современном дизайне», в рамках которой расскажет о разнице коллекционного дизайна и том, при чем здесь работа с интерьером.

Design District DAA и Школа Masters

О цикле лекций «Искусство в интерьере»:

Задолго до того, как в середине XX века интерьерный дизайн окончательно закрепился в качестве самостоятельной дисциплины, на протяжение долгих веков его развитие происходило неотделимо от искусства. Об этом красноречиво напоминает роскошное убранство дворцов и дворянских поместий, обильно украшенных произведениями известных художников, скульпторов и других творцов. Стремление подчеркнуть высокий статус, выразить исключительный вкус и попросту жить в окружении произведений искусства было характерной чертой аристократии в прошлом. Времена изменились, но тягу к прекрасному никто не отменял. Желания оживить пространство, расставить акценты и наделить помещение новыми смыслами, привели к формированию современного тренда на использование арт-объектов в интерьерах. 

Встречи, рассчитанные как на профессионалов, так и на широкого зрителя, пройдут в Открытом лектории Design District DAA. Участие бесплатное по предварительной регистрации.

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