Работы Юрия Анненкова, Бориса Григорьева и Мирона Шерлинга покажут в KGallery

В экспозицию войдут живописные и графические портреты, жанровые сцены, театральные эскизы, журнальная и книжная графика Юрия Анненкова и Бориса Григорьева из собраний Государственного Русского Музея, Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства и Государственного музея истории Санкт-Петербурга, а также из частных московских и петербургских собраний. Отдельная часть выставки будет посвящена фигуре Мирона Шерлинга: Российская библиотека искусств предоставит копии его фотографических портретов Ильи Репина, Дмитрия Шостаковича, Исаака Бродского, Фёдора Шаляпина, Максима Горького и других.

Выставочный проект «Мирон Шерлинг. Борис Григорьев. Юрий Анненков. Петербург-Париж» будет открыт с 25 ноября 2022 года по 12 февраля 2023-го.

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