Работы Юрия Анненкова, Бориса Григорьева и Мирона Шерлинга покажут в KGallery

В экспозицию войдут живописные и графические портреты, жанровые сцены, театральные эскизы, журнальная и книжная графика, а также копии фотографических портретов.
Как рассказали «Собака.ru» в KGallery, сопоставлению личного и художественного путей Анненкова и Григорьева впервые уделил внимание искусствовед Андрей Толстой, который, среди прочего, затрагивал и два ключевых экспоната выставки — портреты Шерлинга. Эти работы, которые никогда прежде не встречались в пространстве одной выставки, определили концепцию всей экспозиции — показать графические и живописные работы Анненкова и Григорьева не разделяя, а объединяя художников.
Мирон Шерлинг. Портрет И.Е. Репина, русского художника. 1910-е годы.Серебряно-желатиновый отпечаток. Российская государственная библиотека искусств
Мирон Шерлинг. Портрет Д.Д. Шостаковича, русского композитора. 1920-е годы. Серебряно-желатиновый отпечаток. Российская государственная библиотека искусств
О выставочном проекте «Мирон Шерлинг. Борис Григорьев. Юрий Анненков. Петербург-Париж»:
Подобное объединение, с одной стороны, позволит проследить схожесть обоих художников: в мастерском обращении с линией и внимании к деталям, в любви к иронии, сарказму и умении передать настроение и типажи. С другой стороны, покажет моменты расхождения: так, например, Анненков оставил после себя большое количество театральных работ, Григорьев — мало работал как декоратор, но его графике и живописи был присущ дух театральности: сюжеты из кабаре, приморских кабачков, кафе-шантанов.
Борис Григорьев. "Молодые затворницы ходили в сад". Иллюстрация к роману А.С. Пушкина “Дубровский”. 1912. Бумага, акварель, тушь. Собрание семьи Палеевых, Санкт-Петербург. Ранее: собрание И.И. Палеева, Ленинград
Борис Григорьев. "В саду". 1913. Дерево, масло. Собрание KGallery, Санкт-Петербург. Ранее: собрание А.Е. Бурцева, Санкт-Петербург; собрание семьи Новожиловых, Ленинград
В экспозицию войдут живописные и графические портреты, жанровые сцены, театральные эскизы, журнальная и книжная графика Юрия Анненкова и Бориса Григорьева из собраний Государственного Русского Музея, Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства и Государственного музея истории Санкт-Петербурга, а также из частных московских и петербургских собраний. Отдельная часть выставки будет посвящена фигуре Мирона Шерлинга: Российская библиотека искусств предоставит копии его фотографических портретов Ильи Репина, Дмитрия Шостаковича, Исаака Бродского, Фёдора Шаляпина, Максима Горького и других.
Выставочный проект «Мирон Шерлинг. Борис Григорьев. Юрий Анненков. Петербург-Париж» будет открыт с 25 ноября 2022 года по 12 февраля 2023-го.
16+
Комментарии (0)