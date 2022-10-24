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Искусство

Работы Юрия Анненкова, Бориса Григорьева и Мирона Шерлинга покажут в KGallery

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В экспозицию войдут живописные и графические портреты, жанровые сцены, театральные эскизы, журнальная и книжная графика, а также копии фотографических портретов.

Изображение предоставлено «Собака.ru» KGallery

Юрий Анненков. Портрет поэта М.А. Кузмина. 1919. Бумага, акварель, графитный и цветные карандаши, тушь, перо. Государственный Русский музей. Поступила в 1919 году от автора, Петроград

Изображение предоставлено «Собака.ru» KGallery

Юрий Анненков. Автопортрет. 1910. Бумага, пастель, темпера. Государственный Русский музей 

Как рассказали «Собака.ru» в KGallery, сопоставлению личного и художественного путей Анненкова и Григорьева впервые уделил внимание искусствовед Андрей Толстой, который, среди прочего, затрагивал и два ключевых экспоната выставки — портреты Шерлинга. Эти работы, которые никогда прежде не встречались в пространстве одной выставки, определили концепцию всей экспозиции — показать графические и живописные работы Анненкова и Григорьева не разделяя, а объединяя художников.

Изображение предоставлено «Собака.ru» KGallery

Мирон Шерлинг. Портрет И.Е. Репина, русского художника. 1910-е годы.Серебряно-желатиновый отпечаток. Российская государственная библиотека искусств

Изображение предоставлено «Собака.ru» KGallery

Мирон Шерлинг. Портрет Д.Д. Шостаковича, русского композитора. 1920-е годы. Серебряно-желатиновый отпечаток. Российская государственная библиотека искусств

KGallery

О выставочном проекте «Мирон Шерлинг. Борис Григорьев. Юрий Анненков. Петербург-Париж»:

Подобное объединение, с одной стороны, позволит проследить схожесть обоих художников: в мастерском обращении с линией и внимании к деталям, в любви к иронии, сарказму и умении передать настроение и типажи. С другой стороны, покажет моменты расхождения: так, например, Анненков оставил после себя большое количество театральных работ, Григорьев — мало работал как декоратор, но его графике и живописи был присущ дух театральности: сюжеты из кабаре, приморских кабачков, кафе-шантанов. 

Изображение предоставлено «Собака.ru» KGallery

Борис Григорьев. "Молодые затворницы ходили в сад". Иллюстрация к роману А.С. Пушкина “Дубровский”. 1912. Бумага, акварель, тушь. Собрание семьи Палеевых, Санкт-Петербург. Ранее: собрание И.И. Палеева, Ленинград

Изображение предоставлено «Собака.ru» KGallery

Борис Григорьев. "В саду". 1913. Дерево, масло. Собрание KGallery, Санкт-Петербург. Ранее: собрание А.Е. Бурцева, Санкт-Петербург; собрание семьи Новожиловых, Ленинград

В экспозицию войдут живописные и графические портреты, жанровые сцены, театральные эскизы, журнальная и книжная графика Юрия Анненкова и Бориса Григорьева из собраний Государственного Русского Музея, Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства и Государственного музея истории Санкт-Петербурга, а также из частных московских и петербургских собраний. Отдельная часть выставки будет посвящена фигуре Мирона Шерлинга: Российская библиотека искусств предоставит копии его фотографических портретов Ильи Репина, Дмитрия Шостаковича, Исаака Бродского, Фёдора Шаляпина, Максима Горького и других.

Выставочный проект «Мирон Шерлинг. Борис Григорьев. Юрий Анненков. Петербург-Париж» будет открыт с 25 ноября 2022 года по 12 февраля 2023-го.

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