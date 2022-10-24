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Искусство

«Взгляд на мир»: в Политехе открылась выставка работ молодых художников Академии Штиглица

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В экспозиции представлены графические и живописные серии — показываем часть из них.

СПГХПА им. А.Л. Штиглица
СПГХПА им. А.Л. Штиглица
СПГХПА им. А.Л. Штиглица
СПГХПА им. А.Л. Штиглица
СПГХПА им. А.Л. Штиглица
СПГХПА им. А.Л. Штиглица

В экспозицию вошли графические и живописные серии работ 13-ти молодых преподавателей, большинство из которых — выпускники Академии Штиглица. Каждую работу сопровождают звуковые описания, записанные самими художниками, прослушать их можно, просто перейдя по qr-коду.

СПГХПА им. А.Л. Штиглица
СПГХПА им. А.Л. Штиглица
СПГХПА им. А.Л. Штиглица
СПГХПА им. А.Л. Штиглица
СПГХПА им. А.Л. Штиглица
СПГХПА им. А.Л. Штиглица
СПГХПА им. А.Л. Штиглица
СПГХПА им. А.Л. Штиглица
СПГХПА им. А.Л. Штиглица

В преддверии выставки начальник управления молодежных проектов, инноваций и коммуникаций Академии Штиглица Дина Гребенникова и доцент кафедры живописи Алексей Турчин выступили в прямом эфире Телестудии Политеха. Они обсудили современное искусство: почему оно так дорого стоит и чего ожидать от него в будущем.

Выставка «Взгляд на мир. Молодые художники Академии Штиглица» проходит в научно-исследовательском корпусе «Технополис Политех» и продлится до 20 ноября 2022 года.

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