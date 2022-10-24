В экспозиции представлены графические и живописные серии — показываем часть из них.
В экспозицию вошли графические и живописные серии работ 13-ти молодых преподавателей, большинство из которых — выпускники Академии Штиглица. Каждую работу сопровождают звуковые описания, записанные самими художниками, прослушать их можно, просто перейдя по qr-коду.
В преддверии выставки начальник управления молодежных проектов, инноваций и коммуникаций Академии Штиглица Дина Гребенникова и доцент кафедры живописи Алексей Турчин выступили в прямом эфире Телестудии Политеха. Они обсудили современное искусство: почему оно так дорого стоит и чего ожидать от него в будущем.
Выставка «Взгляд на мир. Молодые художники Академии Штиглица» проходит в научно-исследовательском корпусе «Технополис Политех» и продлится до 20 ноября 2022 года.
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