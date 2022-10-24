В преддверии выставки начальник управления молодежных проектов, инноваций и коммуникаций Академии Штиглица Дина Гребенникова и доцент кафедры живописи Алексей Турчин выступили в прямом эфире Телестудии Политеха. Они обсудили современное искусство: почему оно так дорого стоит и чего ожидать от него в будущем.