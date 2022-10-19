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Искусство

Работы нейроотличных художников покажут на выставке «Простые вещи» в Петербурге

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Это арт-проект о социальном равенстве людей и том, что вдохновение может черпаться кем угодно и откуда угодно — даже из любых обыденных вещей.

Изображение предоставлено кураторами
Изображение предоставлено кураторами

Выставка «Простые вещи» обращена к проблеме инклюзии нейроотличных людей. В экспозиции представлены картины особенных художников — постояльцев психоневрологического интерната №9, у которых диагностированы различные заболевания. «Несмотря на это, ребята не сидят на месте, они занимаются любимыми хобби, танцуют и поют, выражают свои чувства и эмоции красками на холсте и просто радуются жизни», — отмечают кураторы.

Изображение предоставлено кураторами
Изображение предоставлено кураторами
Кураторы выставки «Простые вещи»

О работах нейроотличных художников:

Задумывались ли вы, как живут постояльцы психоневрологического интерната? Что вдохновляет этих людей, тревожит или радует? Чем они любят заниматься? Как выражают свои чувства, каким видят мир? Это арт-проект о социальном равенстве людей. О том, что вдохновение может черпаться кем угодно и откуда угодно, даже из любых обыденных вещей.

Выставка посвящена самым простым предметам быта, но стиль творчества нейроотличных художников настолько самобытен и аутентичен, что вам предстоит окунуться в совершенно новый мир, казалось бы, привычных предметов. Мир ярких цветов, причудливых форм, неожиданных сочетаний, личных открытий и художественных откровений никого не оставит равнодушным.

Выставка «Простые вещи» открыта на факультете социальных технологий СЗИУ РАНХиГС на улице Черняховского, 6/10 до 11 ноября 2022 года. Вход свободный.

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