Работы нейроотличных художников покажут на выставке «Простые вещи» в Петербурге

Кураторы выставки «Простые вещи»

О работах нейроотличных художников:

Задумывались ли вы, как живут постояльцы психоневрологического интерната? Что вдохновляет этих людей, тревожит или радует? Чем они любят заниматься? Как выражают свои чувства, каким видят мир? Это арт-проект о социальном равенстве людей. О том, что вдохновение может черпаться кем угодно и откуда угодно, даже из любых обыденных вещей.

Выставка посвящена самым простым предметам быта, но стиль творчества нейроотличных художников настолько самобытен и аутентичен, что вам предстоит окунуться в совершенно новый мир, казалось бы, привычных предметов. Мир ярких цветов, причудливых форм, неожиданных сочетаний, личных открытий и художественных откровений никого не оставит равнодушным.