Работы нейроотличных художников покажут на выставке «Простые вещи» в Петербурге

Это арт-проект о социальном равенстве людей и том, что вдохновение может черпаться кем угодно и откуда угодно — даже из любых обыденных вещей.
Выставка «Простые вещи» обращена к проблеме инклюзии нейроотличных людей. В экспозиции представлены картины особенных художников — постояльцев психоневрологического интерната №9, у которых диагностированы различные заболевания. «Несмотря на это, ребята не сидят на месте, они занимаются любимыми хобби, танцуют и поют, выражают свои чувства и эмоции красками на холсте и просто радуются жизни», — отмечают кураторы.
О работах нейроотличных художников:
Задумывались ли вы, как живут постояльцы психоневрологического интерната? Что вдохновляет этих людей, тревожит или радует? Чем они любят заниматься? Как выражают свои чувства, каким видят мир? Это арт-проект о социальном равенстве людей. О том, что вдохновение может черпаться кем угодно и откуда угодно, даже из любых обыденных вещей.
Выставка посвящена самым простым предметам быта, но стиль творчества нейроотличных художников настолько самобытен и аутентичен, что вам предстоит окунуться в совершенно новый мир, казалось бы, привычных предметов. Мир ярких цветов, причудливых форм, неожиданных сочетаний, личных открытий и художественных откровений никого не оставит равнодушным.
Выставка «Простые вещи» открыта на факультете социальных технологий СЗИУ РАНХиГС на улице Черняховского, 6/10 до 11 ноября 2022 года. Вход свободный.
6+
Комментарии (0)