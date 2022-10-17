Николай Евдокимов и Андрей Бартенев открывают выставку Андрея Помулева о Владе Мамышеве-Монро

В экспозицию вошли уникальные фотографии разных лет, оформленные в яркие веселые картинки, выполненные цветными шариковыми ручками, красками и аппликациями.
РУССКИЕ ВОПРОСЫ / RUSSIAN QUESTIONS. Андрей Помулев. Картон, аналоговая фотография, аппликация, цветной карандаш.
ЧТО ЭТО ЗА СТРАНА? / WHAT COUNTRY IS IT? Андрей Помулев. Картон, аналоговая фотография, аппликация, цветной карандаш.
КУДА СМОТРИТ МИЛИЦИЯ?! / WHY ARE THE POLICE STAYING STILL?! Андрей Помулев. Картон, аналоговая фотография, аппликация, цветной карандаш.
Андрей Помулев начал работу над серией на рубеже 2020-х, используя фотографии из собственного архива — как друг, соратник и ассистент Влада Монро, обладающий уникальными документами и воспоминаниями о Владике: именно так Монро называют близкие. Летом 2021 года в галерее «Здесь» на Таганской площади в Москве прошла выставка «Цветик-семицветик. Наш неповторимый Владик Мамышев-Монро Королевич». Спустя год, приурочив открытие ко Дню рождения Мамышева-Монро, дополненную новыми работами серию показывают в Петербурге.
Владислав Мамышев-Монро
Куратор выставки Андрея Помулева «Мой Монро» или «Цветик семицветик II»:
Если иметь ввиду то, как вели себя ленинградские художники по отношению к политике и окружающим их общественным процессам, вопросы об уместности этой выставки отпадут сами собой. Как и наш герой, они в основном вели жизнь параллельную и независимую от предлагаемых обстоятельств, насколько это было возможно. Если вспомнить, как компания, состоящая из Тимура Новикова, Влада Монро, Сергея Бугаева, Георгия Гурьянова, Андрея Хлобыстина и других, встречала августовский путч 91-го года, многое станет понятно (Пиратское Телевидение). Это юмор, бурлеск, ирония и сатира даже в самые трудные времена, разумеется, в специальных костюмах и обязательно под видео запись. Создавая свою альтернативную реальность они победили безвременье эпохи перемен, стали супергероями локального эпоса.
Сегодня, находясь на гребне очередной сейсмической волны, расходящейся от эпицентра развала советского союза, в момент, когда неучастие в этом процессе видится неуместным, а любое публичное действие по ряду причин практически невозможно, мы предлагаем последовать примеру наших героев и в качестве необходимого ритуала сопротивления обстоятельствам отпраздновать день рождения одного из наиболее ярких представителей художественной сцены последних десятилетий, нашего друга и солнышка в окошке Влада Мамышева-Монро, выставкой с историями из его необыкновенной жизни.
Выставка Андрея Помулева «Мой Монро» или «Цветик семицветик II» пройдет в студии Bro Buro на Галерной улице, 55 с 13 октября по 13 ноября 2022 года.
Художник и перфомансист Владислав Мамышев родился в Ленинграде. С 1986 года работал c художественной группой «Новые художники», созданной Тимуром Новиковым. С 1987 по 1989 год служил в качестве художника и руководителя детского клуба в Советской Армии на космодроме Байконур. Известен своими преображениями в знаменитостей, часто в рамках перформанса, но также и во время вернисажей своих или чужих выставок. Первой героиней перевоплощений художника стала Мэрилин Монро: сначала Владислав Мамышев переоделся в нее, когда служил в армии, потом по предложению Сергея Курехина несколько раз повторил этот образ на выступлениях «Поп-механики».
В 1989 году вместе с Юрисом Лесником и Тимуром Новиковым создал «Пиратское телевидение». В 2000 году художник нашел себе новый любимый образ — советской кинозвезды Любови Орловой. В 2006 году Владислав Мамышев-Монро при помощи режиссеров Павла Лабазова и Андрея Сильвестрова создаёт свой вариант полнометражного фильма «Волга-Волга» с собой в роли Дуни Петровой. Премьера фильма состоялась в том же году на Роттердамском фестивале, а в 2007 году новая «Волга-Волга» получила премию Кандинского в номинации медиа-проект года. В марте 2010 года Владислав Мамышев-Монро подписал обращение российской оппозиции «Путин должен уйти». Погиб 16 марта 2013 года.
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