Николай Евдокимов и Андрей Бартенев открывают выставку Андрея Помулева о Владе Мамышеве-Монро

Николай Евдокимов

Куратор выставки Андрея Помулева «Мой Монро» или «Цветик семицветик II»:

Если иметь ввиду то, как вели себя ленинградские художники по отношению к политике и окружающим их общественным процессам, вопросы об уместности этой выставки отпадут сами собой. Как и наш герой, они в основном вели жизнь параллельную и независимую от предлагаемых обстоятельств, насколько это было возможно. Если вспомнить, как компания, состоящая из Тимура Новикова, Влада Монро, Сергея Бугаева, Георгия Гурьянова, Андрея Хлобыстина и других, встречала августовский путч 91-го года, многое станет понятно (Пиратское Телевидение). Это юмор, бурлеск, ирония и сатира даже в самые трудные времена, разумеется, в специальных костюмах и обязательно под видео запись. Создавая свою альтернативную реальность они победили безвременье эпохи перемен, стали супергероями локального эпоса.

Сегодня, находясь на гребне очередной сейсмической волны, расходящейся от эпицентра развала советского союза, в момент, когда неучастие в этом процессе видится неуместным, а любое публичное действие по ряду причин практически невозможно, мы предлагаем последовать примеру наших героев и в качестве необходимого ритуала сопротивления обстоятельствам отпраздновать день рождения одного из наиболее ярких представителей художественной сцены последних десятилетий, нашего друга и солнышка в окошке Влада Мамышева-Монро, выставкой с историями из его необыкновенной жизни.