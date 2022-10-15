Что если бы российские бренды стали иностранными. Посмотрите как выглядели бы их логотипы

Команда «Того самого агентства» пофантазировала на тему того, как выглядели бы российские бренды за рубежом. «В последние полгода мы часто обсуждали российские ребрендинги иностранных компаний. Сегодня мы идём от обратного: фантазируем, как бы выглядела «Сода», «Советское шампанское» или «Алёнка» на западном рынке», — говорят они.

Так изменениям подвергся культовый дизайн пачки соды. «Мы решили сохранить лаконичность и ясность оригинального названия «Соды» и перевели «Пищевую соду» на английский язык — получилась «Baking Soda» или «Сода для выпечки». Для написания имени нового бренда был выбран мягкий современный гротескный шрифт».