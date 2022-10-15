Что если бы российские бренды стали иностранными. Посмотрите как выглядели бы их логотипы

Дизайнеры команды «Того самого агентства» изобразили свое видение на этот счет. Они сделали «ребрендинг» «Аленке», «Красному Октябрю», «Соде» и другим.
Команда «Того самого агентства» пофантазировала на тему того, как выглядели бы российские бренды за рубежом. «В последние полгода мы часто обсуждали российские ребрендинги иностранных компаний. Сегодня мы идём от обратного: фантазируем, как бы выглядела «Сода», «Советское шампанское» или «Алёнка» на западном рынке», — говорят они.
Так изменениям подвергся культовый дизайн пачки соды. «Мы решили сохранить лаконичность и ясность оригинального названия «Соды» и перевели «Пищевую соду» на английский язык — получилась «Baking Soda» или «Сода для выпечки». Для написания имени нового бренда был выбран мягкий современный гротескный шрифт».
Конфеты «Красного октября» тоже бы выглядели по-другому. «Советский леттеринг был изменён на более современный западный. Начертание названия стало динамичнее — теперь оно лучше перекликается с овальной формой вокруг себя».
При работе с логотипом «Пятерочки» пришлось поработать и над грамотной локализацией. «При локализации мы решили сфокусироваться на первом значении имени бренда. Поскольку в США A+ — высшая оценка, мы изменили название с «Пятёрочки» на A+ Supermarket».
«Аленка» избавилась от паттернов российской культуры. Ее имя сменили на Амелию, ее лицо было выполнено в стиле американских мультиков. «Шоколадка «Алёнка» ассоциируется у потребителей с детством и человеческой простотой. Для западного ребрендинга мы решили поменять название шоколадки с «Алёнки» на Amelia. Там это имя ассоциируется с детской наивностью и добротой — доказательством служит фильм «Амели», где главная героиня мечтает сделать окружающих людей счастливее. Шрифт же стал более игривым и понятным для западной аудитории».
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