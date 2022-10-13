Работы петербургских фотографов из группы «Пунктум» покажут в «Росфото»

Смелов, Снигиревская и Зеленский объединились в группу «Пунктум» в начале 1990-х. Название было заимствовано из книги французского культуролога Ролана Барта «Camera Lucida»: «пунктум» отсылал к способности фотографии, изображающей случайную деталь, пробуждать в зрителе глубокое чувство.

Объединенные родственными и дружескими связями, исследованием городского пространства и исторического Петербурга авторы каждой фотографией демонстрируют результат погони за ускользающей красотой момента. В экспозицию выставки, которая откроется в «Росфото», войдут более 100 оригинальных бромосеребряных авторских отпечатков, выполненных в период с 1990 по 1998 год.

«Творчество Бориса Смелова, Марии Снигиревской и Алексея Зеленского совпало с переломным историческим периодом 1990-х. Сегодня мы также переживаем смену эпох, переход в новую реальность с необходимостью сохранения собственной идентичности и «культурного кода». […] Представленные произведения возвращают атмосферу того времени современному зрителю и позволяет прикоснуться к ставшими сегодня классическими, неувядаемым образцам фотографического искусства», — говорят в «Росфото».

Выставка работ Бориса Смелова, Марии Снигиревской и Алексея Зеленского (группа «Пунктум») будет открыта с 26 октября 2022 года по 10 января 2023-го.

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