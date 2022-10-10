Музей Академии художеств запускает экскурсию по историческому собранию слепков

«Собрание отдела слепков является уникальным по своей полноте, методическому подбору и превосходному качеству исполнения. Они были выполнены итальянскими мастерами в конце XVIII — начале XIX века и отлиты по формам, снятым непосредственно с оригиналов. Эти воспроизведения очень точно передают все пластические особенности подлинников», — говорят в Музее Академии художеств.

Экспозиция расположена в 33 залах по циркулю первого этажа Академии художеств и включает в себя около 600 памятников за период с 3 тысячелетия до нашей эры до второй половины XVIII века. Запущенная по экспозиции экскурсия знакомит с главными памятниками греческого искусства, такими как Дискобол, Дорифор, Аполлон Бельведерский, Венера Милосская и Ника Самофракийская, а также позволяет проследить все эволюционные этапы развития древнегреческой пластики — от архаики до периода позднего эллинизма.

«Экскурсия будет интересна тем, кто пока мало знаком с греческой скульптурой, так и тем, кто уже пленен красотой и совершенством пластики Эллады», — считают в музее.