Эксперты заявили, что картину «Девушка с флейтой» написал не Вермеер. Рассказываем почему это так

Эксперты Национальной художественной галереи США пришли к заключению, что картина «Девушка с флейтой» не принадлежит кисти нидерландского художника Яна Вермеера. Об этом сообщает The Washington Post. Такой вывод — результат исследований, которые проводили в 2020-2021 годах, когда музей был закрыт из-за локдауна.

«Девушку с флейтой» изучали как при помощи микроскопа, так и с использованием более сложных методов — например, рентгенофлуоресцентного анализа, призванного выявлять те или иные химические элементы. Исследователи считают, что «Девушке с флейтой» недостает вермееровских «качества и точности», отличаются методы смешения и нанесения краски на полотно, работа с тенями (несвойственные для метода Вермеера пятна под носом и в районе скул) и текстурой краски (ее галерея называет непривычно грубой).

В Национальной галерее предполагают, что картину мог написать кто-то из приближенных художника. Это мог быть ученик или подмастерье, художник-любитель или член семьи Вермеера. В числе кандидатов — одна из дочерей художника Мария.

Напомним, что «Девушку с флейтой» изучали вместе с «Девушкой в красной шляпе» — другой работой Вермеера. Ее подлинность была подтверждена в августе. Исследователи полагают, что именно «Девушка в красной шляпе» послужила примером для автора полотна, чье происхождение сейчас подтвердить не удалось.