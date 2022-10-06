Работы современных художников покажут в мемориальных музеях Петербурга в рамках проекта «Искусство жить дома»

Специально для проекта четыре петербургских художника — Лиза Бобкова, Александра Кокачева, Анна Мартыненко и Анна Слобожанина — создадут произведения, которые будут экспонироваться в домах-музеях, мемориальных квартирах и мастерских известных деятелей культуры Петербурга. Как объяснили «Собака.ru» кураторы, такое решение — «попытка наших современников выстроить интеллектуальный диалог со знаменитыми петербуржцами прошлого в их личном пространстве».

Работы современных художников появятся в Музее петербургского авангарда (Дом Матюшина), Мемориальной мастерской Аникушина, Мемориальном музее-квартире Римского-Корсакова и Литературно-мемориальном музее Достоевского. Кураторы проекта Дарья Болдырева и Николя Одюро совместно с художниками и сотрудниками принимающих музеев провели исследовательскую работу, цель которой — погружение в контекст места, изучение истории отдельных деятелей культуры и бережное взаимодействие с постоянными экспозициями.