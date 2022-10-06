Работы современных художников покажут в мемориальных музеях Петербурга в рамках проекта «Искусство жить дома»

Северо-Западный филиал Пушкинского музея запускает проект «Искусство жить дома», главная тема которого формируется вокруг осмысления феноменов бытования искусства в доме, коллекционирования, соотношения частного и публичного. Выставочными площадками станут мемориальные музеи, что позволит выстроить диалог художников-современников с петербуржцами и москвичами прошлого в пространстве их домов.
Специально для проекта четыре петербургских художника — Лиза Бобкова, Александра Кокачева, Анна Мартыненко и Анна Слобожанина — создадут произведения, которые будут экспонироваться в домах-музеях, мемориальных квартирах и мастерских известных деятелей культуры Петербурга. Как объяснили «Собака.ru» кураторы, такое решение — «попытка наших современников выстроить интеллектуальный диалог со знаменитыми петербуржцами прошлого в их личном пространстве».
Работы современных художников появятся в Музее петербургского авангарда (Дом Матюшина), Мемориальной мастерской Аникушина, Мемориальном музее-квартире Римского-Корсакова и Литературно-мемориальном музее Достоевского. Кураторы проекта Дарья Болдырева и Николя Одюро совместно с художниками и сотрудниками принимающих музеев провели исследовательскую работу, цель которой — погружение в контекст места, изучение истории отдельных деятелей культуры и бережное взаимодействие с постоянными экспозициями.
Другой важной составляющей экспозиций станут произведения видеоискусства, в том числе из собрания Пушкинского музея: видео Оли Кройтор, Таус Махачевой, Александра Пономарева и Гари Хилла станут своего рода аллегорическим дополнением к портрету владельца дома или частью диалога с ним.
В качестве специальной части проекта в Доме-музее Станиславского в Москве будет представлена инсталляция-рефлексия художницы Ирины Кориной на тему последних лет жизни знаменитого режиссера, которые он провел в доме в Леонтьевском переулке, а также мультимедиа-лайтбокс Марины Алексеевой.
Публичная программа развернется в нескольких городских локациях Петербурга: в музее «Полторы Комнаты» Иосифа Бродского и в исторических залах Европейского университета. В особняке Серебряковой 13 октября в 19:00 состоится круглый стол о проекте «Искусство жить дома» с участием художников, кураторов, представителей музеев. Позже здесь будет прочитано несколько лекций об искусстве, связанном с образом дома. Программа в музее «Полторы комнаты» Иосифа Бродского сосредотачивается на литературоцентричности выставочного проекта «Искусство жить дома» и строится вокруг текстов, которыми вдохновлялись кураторы — среди них «Поэтика пространства» Гастона Башляра и «Жизнь способ употребления» Жоржа Перека.
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