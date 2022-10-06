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Искусство

Работы современных художников покажут в мемориальных музеях Петербурга в рамках проекта «Искусство жить дома»

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Северо-Западный филиал Пушкинского музея запускает проект «Искусство жить дома», главная тема которого формируется вокруг осмысления феноменов бытования искусства в доме, коллекционирования, соотношения частного и публичного. Выставочными площадками станут мемориальные музеи, что позволит выстроить диалог художников-современников с петербуржцами и москвичами прошлого в пространстве их домов.

Изображение предоставлено «Собака.ru» кураторами проекта

Эскизы Лизы Бобковой для Дома Матюшина. Графика

Изображение предоставлено «Собака.ru» кураторами проекта

Эскизы Лизы Бобковой для Дома Матюшина. Графика

Специально для проекта четыре петербургских художника — Лиза Бобкова, Александра Кокачева, Анна Мартыненко и Анна Слобожанина — создадут произведения, которые будут экспонироваться в домах-музеях, мемориальных квартирах и мастерских известных деятелей культуры Петербурга. Как объяснили «Собака.ru» кураторы, такое решение — «попытка наших современников выстроить интеллектуальный диалог со знаменитыми петербуржцами прошлого в их личном пространстве».

Работы современных художников появятся в Музее петербургского авангарда (Дом Матюшина), Мемориальной мастерской Аникушина, Мемориальном музее-квартире Римского-Корсакова и Литературно-мемориальном музее Достоевского. Кураторы проекта Дарья Болдырева и Николя Одюро совместно с художниками и сотрудниками принимающих музеев провели исследовательскую работу, цель которой — погружение в контекст места, изучение истории отдельных деятелей культуры и бережное взаимодействие с постоянными экспозициями.

Изображение предоставлено «Собака.ru» кураторами проекта

Эскизы Анны Слобожаниной для Мастерской Аникушина, проект "3358". Графика, объекты

Изображение предоставлено «Собака.ru» кураторами проекта
Изображение предоставлено «Собака.ru» кураторами проекта

Другой важной составляющей экспозиций станут произведения видеоискусства, в том числе из собрания Пушкинского музея: видео Оли Кройтор, Таус Махачевой, Александра Пономарева и Гари Хилла станут своего рода аллегорическим дополнением к портрету владельца дома или частью диалога с ним.

В качестве специальной части проекта в Доме-музее Станиславского в Москве будет представлена инсталляция-рефлексия художницы Ирины Кориной на тему последних лет жизни знаменитого режиссера, которые он провел в доме в Леонтьевском переулке, а также мультимедиа-лайтбокс Марины Алексеевой.

Изображение предоставлено «Собака.ru» кураторами проекта

Эскизы Алесандры Кокачевой, Музей-квартира Достоевского. Графика

Изображение предоставлено «Собака.ru» кураторами проекта

Эскизы Алесандры Кокачевой, Музей-квартира Достоевского. Графика

Публичная программа развернется в нескольких городских локациях Петербурга: в музее «Полторы Комнаты» Иосифа Бродского и в исторических залах Европейского университета. В особняке Серебряковой 13 октября в 19:00 состоится круглый стол о проекте «Искусство жить дома» с участием художников, кураторов, представителей музеев. Позже здесь будет прочитано несколько лекций об искусстве, связанном с образом дома. Программа в музее «Полторы комнаты» Иосифа Бродского сосредотачивается на литературоцентричности выставочного проекта «Искусство жить дома» и строится вокруг текстов, которыми вдохновлялись кураторы — среди них «Поэтика пространства» Гастона Башляра и «Жизнь способ употребления» Жоржа Перека.

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