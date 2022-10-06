Эрмитаж покажет время: в музее открывается выставка редких часов

С 6 октября в Реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня» можно увидеть хронометры различных эпох с календарями, движущимися фигурками и встроенными музыкальными механизмами.
Часы «Медный Всадник». Россия. 1830-е гг. Мастер И. И. Дипнер
В экспозиции «Часы и музыкальные механизмы из собрания Государственного Эрмитажа» около полусотни шедевров XVI–XIX веков — солнечные, механические и сложные астрономические приборы, которые демонстрируют развитие часового искусства в России, Европе и Азии.
Самые ранние экземпляры — богато декорированные немецкие настольные часы XVI века. Удивляют часы в виде распятия — сейчас такая конфигурация кажется необычной, равно как и механизм: стрелка неподвижно закреплена на корпусе, а в движение приходит циферблат.
Михаил Пиотровский
Генеральный директор Государственного Эрмитажа
Это инновационная выставка в инновационной среде. Одна из самых молодых лабораторий Эрмитажа представляет результаты свой ювелирной работы. Особый способ показа — открытое фондохранилище — погружает посетителя в тайные глубины музейной жизни, где реставраторы и хранители творят чудеса.
В числе других шедевров инженерной мысли — часы с календарями, демонстрацией фаз луны, временем восхода и захода солнца, знаками зодиака. Есть экспонаты с анимированными изображениями, например, корабликов и морских волн, и даже со встроенным органом, который мог проигрывать музыкальные мелодии.
Российское часовое искусство представляют сферические солнечные часы работы мастеров Инструментальной палаты Санкт-Петербургской Академии наук, высокоточные часы-«регулятор», изготовленные в мастерской Бернгарда Флориана, бронзовые часы «Медный Всадник» Ивана Дипнера — вольное повторение одноименного памятника Этьена Фальконе — и другие произведения.
На выставке можно познакомиться и с экзотичными восточными механизмами. Среди них выделяются японские часы XIX века, приспособленные к необычной системе исчисления времени, принятой в стране до 1873 года и зависевшей от сезона.
В Эрмитаже уже почти 30 лет существует Лаборатория научной реставрации часов и музыкальных механизмов, которая уже отреставрировала более 500 экспонатов — некоторые из них тоже будут представлены на выставке. Новая экспозиция представляет открытое фондохранилище: периодически предметы перемещаются на реставрацию или другие выставки. «Живой» формат экспонирования позволяет познакомиться с особенностями внутренней музейной жизни.
Выставка «Часы и музыкальные механизмы из собрания Государственного Эрмитажа» продлится до 31 декабря.
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