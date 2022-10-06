Эрмитаж покажет время: в музее открывается выставка редких часов

В экспозиции «Часы и музыкальные механизмы из собрания Государственного Эрмитажа» около полусотни шедевров XVI–XIX веков — солнечные, механические и сложные астрономические приборы, которые демонстрируют развитие часового искусства в России, Европе и Азии.

Самые ранние экземпляры — богато декорированные немецкие настольные часы XVI века. Удивляют часы в виде распятия — сейчас такая конфигурация кажется необычной, равно как и механизм: стрелка неподвижно закреплена на корпусе, а в движение приходит циферблат.