В Петербурге пройдет благотворительный аукцион совриска в поддержку подопечных организации «Перспективы»

Как рассказали «Собака.ru» организаторы, благотворительный аукцион современного искусства пройдет в поддержку подопечных благотворительной организации «Перспективы» — людей с тяжелой инвалидностью: художников арт-студии и творческих мастерских в Психоневрологическом интернате №3 Петергофа, чьи работы также будут представлены в виде лотов. В своих работах художники размышляют на тему того, что может значит понятие «Перспектива в современном мире» в художественном и социальном смысле.

«Занятия творчеством для людей с инвалидностью — это не просто возможность отвлечься и разнообразить досуг однообразных будней, это возможность самовыражения и социальной интеграции. Люди с тяжелыми физическими недугами и интеллектуальными нарушениями на своем примере доказывают: для творчества нет границ. В стенах арт-студии рождаются шедевры, которые потом выставляются по всему миру», — отмечают в благотворительной организации «Перспективы».

На аукционе представлены более 20 лотов, имеющие, как отмечается, коллекционную ценность: живописные полотна, пейзажи, абстрактные работы, эскизы, фотографии, скульптуры, керамическая посуда. Среди авторов Вадим Комиссаров, Семен Мотолянец, Даниил Архипенко, Стас Багс, Анна Мартыненко, Юстина Комиссарова, Иоанна Мартьянова, Дмитий Жеравов, Мэтт Лэмб, Юрий Молодковец, Глеб Ковалько и другие. Также свои работы представят художники из психоневрологических интернатов и домов сопровождаемого проживания.

Аукцион «Перспективы в современном мире» пройдет 20 октября в Hilton ExpoForum, возможно участие онлайн или по телефону. Участие в вечере предполагает внесение благотворительного взноса за участие в размере 3 тысяч рублей. Увидеть подробный каталог представленных лотов и ознакомиться с подробностями участия можно здесь.

Благотворительная организация «Перспективы» появилась после того, как в 1996 году славистка из Германии Маргарете фон дер Борх и медбрат-волонтер Доминик Шлун пришли в считавшийся самым тяжелым корпус детского дома-интерната в Павловске. Вместе с единомышленниками они стали день за днем наполнять событиями, впечатлениями и эмоциями будни детей, которые считались необучаемыми и нечувствующими.

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