Устраивая вечер короткого перформанса, Центр имени Курехина рассчитывает, что «участие в этом событии окажет терапевтический эффект» на зрителя. Авторы перформансов — Катерина Угленко и Ангелина Засенцова — исследуют тему зрительского восприятия: то, как мы видим, слышим и ощущаем, а также то, какие смыслы дает нам наш зрительский опыт.

Светозвуковой перформанс «Балет Снегурочка» Угленко исследует границы восприятия, чувственного и телесного, дистанцию и трансформацию слышимого в видимое, а видимого — в чувственно-осязаемое. Перформанс «О, смотри» Засенцовой предлагает участникам некую игру, в ходе которой они попробуют перенести свою точку зрения в себя и вне себя, а также смогут почувствовать куда может увести их фантазия.

Вечер короткого перформанса в Центре современного искусства имени Сергея Курехина на Лиговском проспекте, 73 пройдет в среду, 5 октября. По правилам вечера, все зрители станут соучастниками перформансов. Каждый длится около 30 минут, перерыв между ними — 15 минут. Подробности и билеты можно найти здесь.

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