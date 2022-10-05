В Русском музее открывается выставка скульптур и графики Наума Могилевского

На выставке «Наум Могилевский. Скульптура и графика» представлено около 30 скульптур и 40 рисунков. В экспозиции Могилевский предстает не только как ценитель обнаженной модели, но и как мастер портрета, автор выразительных скульптурных композиций. Также в экспозицию войдут оригинальные графические опыты художника, в которых, как отмечают в Русском музее, ощущается «его острая наблюдательность, умение подчеркнуть выразительные контрасты».

Выставка «Наум Могилевский. Скульптура и графика» пройдет с 6 октября по 26 декабря 2022 года в Михайловском замке.

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