В Русском музее открывается выставка скульптур и графики Наума Могилевского

В Михайловском замке открывается выставка скульптурных и графических работ Наума Могилевского — одного из самых крупных мастеров круга выдающегося скульптора и педагога Александра Матвеева. Главным направлением творчества художника была пластическая тема.
Как отмечают в Русском музе, творчество Могилевского «изучено мало и зрителям практически не знакомо». Талант художника-скульптора развивался постепенно до 1950-х годов, когда скульптор окончательно освободился от влияния учителя и обрел полную самостоятельность. В 1960-е годы Могилевский работал в камне, его произведения выделялись новаторством. Главной темой творчества художника стала извечная пластическая тема — обнаженная женская или детская фигура как постоянный источник идей для трансформаций натуры и композиционной свободы.
О творчестве Наума Могилевского:
Особенно остро индивидуальность его дарования проявилась при воплощении образов ранней юности. В женских портретах автор поэтически показывает зарождающуюся женственность, в портретах юношей — целеустремленность и уверенность в будущем.
На выставке «Наум Могилевский. Скульптура и графика» представлено около 30 скульптур и 40 рисунков. В экспозиции Могилевский предстает не только как ценитель обнаженной модели, но и как мастер портрета, автор выразительных скульптурных композиций. Также в экспозицию войдут оригинальные графические опыты художника, в которых, как отмечают в Русском музее, ощущается «его острая наблюдательность, умение подчеркнуть выразительные контрасты».
Выставка «Наум Могилевский. Скульптура и графика» пройдет с 6 октября по 26 декабря 2022 года в Михайловском замке.
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