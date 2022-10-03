В Музее Академии художеств открывается выставка живописи Лидии Давиденковой. Экспозиция «Рождение образа» почетного члена Российской академии художеств рассуждает о времени: его течении и изменчивости.
На выставке «Рождение образа» Лидия Давиденкова продолжает тему времени, его течения и изменчивости. «Меня увлекает момент зарождения образа на тонкой грани перехода от настоящего момента к уже прошедшему, когда образ, уходя из настоящего, освобождается от всего сиюминутного, преходящего, становится воспоминанием», — говорит художник.
По наблюдению искусствоведа и специалиста по русскому изобразительному искусству XIX и XX веков Владимира Леняшина, работы Давиденковой, представленные на выставке — это «честная и смелая попытка разобраться в себе самой, пытающейся найти форму для того, что существует в постоянном становлении между чувством и разумом, мечтой и явью».
«Отсюда интонация ее пластических видений-предчувствий: все в полутонах, неясных отзвуках, отблесках, задумчивых касаниях. В них, буквально на наших глазах, рождается, уже родился образ не того или иного произведения — сюжетной композиции, портрета, пейзажа, а образ ее живописи, в которой живет душа талантливого художника, переполненного, как и полагается художнику, сомнениями, тревогами и надеждой на понимание», — отмечает Леняшин.
Лидия Давиденкова родилась в 1939 году Ленинграде. С 1976 года преподает в Академии художеств, является автором книг и учебных пособий по методике преподавания рисунка, наиболее известна своим циклом пейзажей «Белые ночи» и портретами личностей Серебряного века — Ахматовой, Блока и Репина.
Работы Давиденковой находятся в собраниях Русского музея, Государственного музея истории Санкт-Петербурга, Мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, центрального выставочного зала «Манеж» и других, а также в частных собраниях в России и за рубежом — в том числе в Великобритании, Франции, Германии, Финляндии, Китае и США.
Выставка живописи Лидии Давиденковой «Рождение образа» пройдет в Музее Академии художеств с 6 по 26 октября 2022 года.
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