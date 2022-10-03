На выставке «Рождение образа» Лидия Давиденкова продолжает тему времени, его течения и изменчивости. «Меня увлекает момент зарождения образа на тонкой грани перехода от настоящего момента к уже прошедшему, когда образ, уходя из настоящего, освобождается от всего сиюминутного, преходящего, становится воспоминанием», — говорит художник.

По наблюдению искусствоведа и специалиста по русскому изобразительному искусству XIX и XX веков Владимира Леняшина, работы Давиденковой, представленные на выставке — это «честная и смелая попытка разобраться в себе самой, пытающейся найти форму для того, что существует в постоянном становлении между чувством и разумом, мечтой и явью».

«Отсюда интонация ее пластических видений-предчувствий: все в полутонах, неясных отзвуках, отблесках, задумчивых касаниях. В них, буквально на наших глазах, рождается, уже родился образ не того или иного произведения — сюжетной композиции, портрета, пейзажа, а образ ее живописи, в которой живет душа талантливого художника, переполненного, как и полагается художнику, сомнениями, тревогами и надеждой на понимание», — отмечает Леняшин.