Взаимодействие реальности со внутренним миром человека: в галерее One’s Mind открывается выставка «ОКО»

В петербургской галерее One’s Mind открывается выставка «ОКО». Проект исследует тему взаимодействия внешней реальности с метафизическим пространством и внутренним миром человека.
Как рассказали «Собака.ru» в галерее, выставочный проект «ОКО» представляет световые и модульные скульптуры, коллажи, цифровую графику и авторский зин трех художников — Василиссы Саврасовой, Дмитрия Романова и Евгении Матвеевой. Экспозиция объединяет порядка 20 произведений, часть работ была создана специально для выставки и будет показана впервые. Также в рамках выставки пройдут лекции, арт-медиации и воркшопы при участии художников и исследователей современного искусства.
Для mixed media художника и преподавателя Академии имени Штиглица Дмитрия Романова зрение — инструмент, позволяющий исследовать физическое пространство, а человеческий глаз — медиатор между реальным миром и индивидуальными представлениями субъекта. Образ ока становится лейтмотивом его произведений, условно разделенных на три группы — «Преломление», «Созерцание» и «Сотворение».
«Основная цель моих работ — изучение взаимодействия пространства реального и метафизического. Центральной частью композиций «Преломление» является трансформированное фотореалистичное изображение глаза, через который, как сквозь призму, проходит свет и разлагается на цветной спектр. Эта визуальная метафора олицетворяет поливариантность точек зрения на один и тот же вопрос, а также указывает на различное восприятие реальности в потоке информации», — говорит художник.
В работах художницы, основательницы пространства PROGRAFIKA Евгении Матвеевой переосмысляется природа таких понятий как форма и пространство. Она прибегает к теме психофизиологического проявления тела — телесности. На выставке будет представлен зин «Трансформация» и отдельные графические листы из этого издания, в которых Евгения запечатлевает незримые изменения, происходящие с человеком на протяжении всей жизни.
«Мы рождаемся и вырастаем в данном нам теле, не имея возможности выйти за его границы. Всю свою жизнь изучаем себя и пытаемся примириться со своей внешней оболочкой. Быть честным с собой, принимать без возражений анатомическую изменчивость своего тела — достаточно сложно. Мы можем ощутить себя свободными лишь только тогда, когда оказываемся наедине с собой, обнажившись в глухой темноте», — объясняет Евгения.
Медиахудожница, участница групповых выставок в ЦВЗ «Манеж», Государственной галерее на Солянке Василисса Саврасова в своем творчестве пытается дойти до первородной сути тех или иных понятий и категорий и определить особенности взаимодействия между материей и духом, временем и пространством. «Я определяю дух-смысл как вечное и неизменное поле для возникновения материи. Воспринимаемая мной материя представляется как видимое явление недоступных структур, а ее истинная форма — одномерная точка, лежащая в пространстве вечного и неизменного духа», — рассказывает Саврасова.
Выставка «ОКО» пройдет с 29 сентября по 27 ноября 2022 года в галерее One’s Mind в Шведском переулке, 2. Вход свободный.
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