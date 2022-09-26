Взаимодействие реальности со внутренним миром человека: в галерее One’s Mind открывается выставка «ОКО»

Как рассказали «Собака.ru» в галерее, выставочный проект «ОКО» представляет световые и модульные скульптуры, коллажи, цифровую графику и авторский зин трех художников — Василиссы Саврасовой, Дмитрия Романова и Евгении Матвеевой. Экспозиция объединяет порядка 20 произведений, часть работ была создана специально для выставки и будет показана впервые. Также в рамках выставки пройдут лекции, арт-медиации и воркшопы при участии художников и исследователей современного искусства.

Для mixed media художника и преподавателя Академии имени Штиглица Дмитрия Романова зрение — инструмент, позволяющий исследовать физическое пространство, а человеческий глаз — медиатор между реальным миром и индивидуальными представлениями субъекта. Образ ока становится лейтмотивом его произведений, условно разделенных на три группы — «Преломление», «Созерцание» и «Сотворение».

«Основная цель моих работ — изучение взаимодействия пространства реального и метафизического. Центральной частью композиций «Преломление» является трансформированное фотореалистичное изображение глаза, через который, как сквозь призму, проходит свет и разлагается на цветной спектр. Эта визуальная метафора олицетворяет поливариантность точек зрения на один и тот же вопрос, а также указывает на различное восприятие реальности в потоке информации», — говорит художник.