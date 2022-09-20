В галерее 3120 Gallery готовится к открытию персональная выставка петербургской художницы Ольги Батыршиной. Проект «Цементный сад» состоит из нескольких серий крупноформатных живописных работ и объектов разных лет, которые в совокупности представляют размышление автора о сосуществовании искусственных и естественных сред.
Работа Ольги Батыршиной. Акрил, холст. 100 см. 2022
В своем творчестве художница Ольга Батыршина исследует материю различных сред: как искусственно созданных человеком, так и естественно возникших. Основной фокус в работах направлен на взаимодействие контрастных, противоречивых начал — природного и антропогенного — и их сосуществовании.
«Художница детально исследует объекты окружающего мира, обычно ускользающие от пристального и любопытного взгляда: строительные ленты, покрышки, металлоконструкции присутствуют в окружающем ландшафте, растворяясь в природе и разрастаясь в масштабах — и уже, кажется, это естественный мир пытается проступить в техногенном, а не наоборот», — говорят в 3120 Gallery.
Работа Ольги Батыршиной. Акрил, холст. 100 см. 2022
О выставке Ольги Батыршиной «Цементный сад»:
Серии крупноформатной живописи обнаруживают завороженное любование художницы живыми и неживыми материями: с фотографической точностью Ольга фиксирует этот nature morte, в его безжизненности, но вместе с тем многослойности и насыщенности. Обращаясь к образам мощных растений, произрастающих из шин и домов и источающих кислотный пластиковый сок, художница рассуждает о странном и неочевидном симбиозе двух начал. Проект напоминает нам — этот дивный цементный сад виден теперь повсюду.
Ольга Батыршина, "Симбиоз". Акрил, тушь, холст. 2021
Ольга Батыршина — современная петербургская художница, создающая живопись и объекты. Образование, полученное в области архитектуры и дизайна, повлияло на темы, которые художница освещает в своих работах. С 2013 года Ольга является членом Санкт-Петербургского творческого союза художников (IFA). Участница многочисленных групповых и персональных выставочных проектов — в том числе в Omelchenko gallery, на Новой Голландии, в 3120 Gallery. Отмечена жюри венецианской международной премии Artelagunaprize (Италия, 2022). Работы Ольги находятся в частных коллекциях и собраниях, в том числе в ЦСИ «Сияние» (Апатиты, Россия).
Персональная выставка Ольги Батыршиной «Цементный сад» будет открыта в галерее 3120 Gallery в переулке Воскова, 31/20 с 30 сентября по 23 октября 2022 года. Время работы с 14:00 до 20:00, вход свободный.
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