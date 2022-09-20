В своем творчестве художница Ольга Батыршина исследует материю различных сред: как искусственно созданных человеком, так и естественно возникших. Основной фокус в работах направлен на взаимодействие контрастных, противоречивых начал — природного и антропогенного — и их сосуществовании.

«Художница детально исследует объекты окружающего мира, обычно ускользающие от пристального и любопытного взгляда: строительные ленты, покрышки, металлоконструкции присутствуют в окружающем ландшафте, растворяясь в природе и разрастаясь в масштабах — и уже, кажется, это естественный мир пытается проступить в техногенном, а не наоборот», — говорят в 3120 Gallery.