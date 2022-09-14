Эрмитаж, как Музей года, покажет специальный проект на ярмарке современного искусства Cosmoscow

Традиционно победитель в номинации «Музей года» представляет специальный проект на ярмарке. Эрмитаж продемонстрирует в качестве одного из новых направлений своей работы Школу искусств и культурного наследия, созданную совместно с Европейским университетом в Петербурге.

«Как известно, Эрмитаж — это музей, научно-исследовательский институт и университет. С Европейским университетом мы создали совершенно новую и грандиозную программу Школы искусств и культурного наследия, где можно научиться, как по-настоящему использовать новейшие технологии и достижения науки для гуманитарных целей», — сказал генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Совместный стенд музея и Европейского университета в Петербурге на ярмарке Cosmoscow в интерактивном формате покажет основные направления исследовательской работы специалистов Школы искусств и культурного наследия, в том числе по искусственному интеллекту, машинному обучению, биоинформатике и палеогенетике. Посетители ярмарки также смогут познакомиться с собранными в книжные монографии результатами исследований двух институций.

На ярмарке Эрмитаж также представит еще одну часть своей деятельности — научная реставрация произведений современного искусства. В 2022 году при поддержке Фонда Cosmoscow планируют отреставрировать тотальную инсталляцию Ильи и Эмилии Кабаковых «Красный вагон» из собрания Эрмитажа. В настоящий момент при участии авторов и специалистов разных профилей в музее разрабатывается новая методика по сохранению этого сложносоставного произведения искусства из современных материалов.

Кроме того, Эрмитаж организовывает публичную дискуссию «Как сохранить современное искусство? Взгляд художника, коллекционера, галериста и музейного хранителя» в рамках образовательной программы Cosmoscow. В обсуждении примут участие художница Эмилия Кабакова, коллекционер Сергей Попов, галерист Денис Химиляйне и хранитель Эрмитажа Марина Шульц. Дискуссия пройдет в Гостином дворе в Москве 16 сентября в 18:30.