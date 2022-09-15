В Эрмитаже открывается выставка скульптуры из личной коллекции Петра I

На экспозиции в Арапском зале Зимнего дворца будет представлено 19 скульптурных произведений из петровской коллекции, в том числе древнеримская статуя «Пастух», ставшая первым антиком, попавшим в Россию. Большая часть из них хранится в собрании Эрмитажа.

В выставке примут участие Государственный музей истории Санкт-Петербурга и Серпуховский историко-художественный музей. Благодаря двум произведениям из коллекции Серпуховского музея удалось (впервые после XVIII века!) воссоздать серию из шести небольших статуй античных богов и богинь, исполненную скульптором Антонио Тарсиа в 1717‒1718 годах и предназначавшуюся для царицы Екатерины.

С 24 сентября, Арапский зал Зимнего дворца

www.hermitagemuseum.org