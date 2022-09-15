В Эрмитаже открывается выставка скульптуры из личной коллекции Петра I

Эрмитаж продолжает серию выставок, посвященных празднованию 350-летию Петра Великого. 24 сентября в Арапском зале откроется экспозиция «Скульптура из коллекций Петра Великого».
Борьба лапифов с кентавром. Франческо Бертос (1678‒1741). Мрамор
Великий реформатор Петр I изменил отношение современного ему русского общества к искусству и коллекционированию. Включение статуй, бюстов, рельефов в повседневную жизнь, в том числе в храмах, стало одним из важных элементов культурных преобразований царя. В личной коллекции Петра хранилось более 250 произведений, из которых до наших дней сохранилось примерно две трети. Одним из первых приобретений императорской коллекции стала большая статуя «Адонис» работы Джузеппе Торретто, которая была привезена в Петербург в 1717 году и сейчас экспонируется в нише вестибюля Зимнего дворца, напротив «Дианы» Джузеппе и Паоло Гроппелли, привезенной в 1720 году.
На экспозиции в Арапском зале Зимнего дворца будет представлено 19 скульптурных произведений из петровской коллекции, в том числе древнеримская статуя «Пастух», ставшая первым антиком, попавшим в Россию. Большая часть из них хранится в собрании Эрмитажа.
В выставке примут участие Государственный музей истории Санкт-Петербурга и Серпуховский историко-художественный музей. Благодаря двум произведениям из коллекции Серпуховского музея удалось (впервые после XVIII века!) воссоздать серию из шести небольших статуй античных богов и богинь, исполненную скульптором Антонио Тарсиа в 1717‒1718 годах и предназначавшуюся для царицы Екатерины.
С 24 сентября, Арапский зал Зимнего дворца
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