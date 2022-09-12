Выставка редких и ранее не публиковавшихся рисунков ученика Малевича Владимира Стерлигова откроется в KGallery

Петербургская галерея KGallery готовится открыть новую выставку, посвященную творчеству Владимира Стерлигова — художника и ученика Казимира Малевича. В экспозицию войдут редкие, ранее не публиковавшиеся и не выставлявшиеся иллюстрации к африканской сказке «Упрямый слоненок».
Владимир Стерлигов, "Слоненок и слоны"
Живописец, график, теоретик искусства и педагог Владимир Стерлигов с середины 1920-х годов был активно вовлечен в экспериментальную художественную среду авангарда. В Институте художественной культуры (ГИНХУК) он учился у Казимира Малевича и впоследствии развил собственную «чашно-купольную систему» живописи и имел много последователей — в их числе Татьяна Глебова, Павел Кондратьев и другие.
Владимир Стерлигов, "Слоненок и обезьяны"
В 1930-х годах Стерлигов начал работу в Государственном издательстве РСФСР, тесно общаясь и сотрудничая с обэриутами Даниилом Хармсом и Александрои Введенским — их личная и творческая дружба продолжалась до 1941 года. Стерлигов делал иллюстрации для популярных детско-юношеских журналов «Чиж» и «Ёж», параллельно оформляя собственные книги «Огород», «На самолете в Америку» (1931).
Владимир Стерлигов, "Слоны идут гулять"
После войны, в 1950-1970-х годах, Стерлигов плодотворно работал в журнале «Мурзилка» и примерно в это же время занялся оформлением сказок народов мира, в частности, африканской сказки «Упрямый Слоненок». Эскизы иллюстраций — акварельные рисунки, — а также макет книги впервые будут показаны в KGallery. В рамках экспозиции также будут представлены варианты иллюстраций Стерлигова к нереализованным изданиям «Муха-Цокотуха» и индийской сказке «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром».
Выставка Владимира Стерлигова «Упрямый слоненок» откроется в KGallery на набережной реки Фонтанки, 24 23 сентября и продлится до 6 ноября 2022 года. Специально к выставке выпустят эксклюзивную детскую сувенирную продукцию и подготовят насыщенную семейную образовательную программу.
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