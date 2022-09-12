Выставка редких и ранее не публиковавшихся рисунков ученика Малевича Владимира Стерлигова откроется в KGallery

После войны, в 1950-1970-х годах, Стерлигов плодотворно работал в журнале «Мурзилка» и примерно в это же время занялся оформлением сказок народов мира, в частности, африканской сказки «Упрямый Слоненок». Эскизы иллюстраций — акварельные рисунки, — а также макет книги впервые будут показаны в KGallery. В рамках экспозиции также будут представлены варианты иллюстраций Стерлигова к нереализованным изданиям «Муха-Цокотуха» и индийской сказке «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром».

Выставка Владимира Стерлигова «Упрямый слоненок» откроется в KGallery на набережной реки Фонтанки, 24 23 сентября и продлится до 6 ноября 2022 года. Специально к выставке выпустят эксклюзивную детскую сувенирную продукцию и подготовят насыщенную семейную образовательную программу.