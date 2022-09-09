Супрематическая иконография Малевича, библиотека Ахматовой и письмо Цветаевой выставлены на аукцион

Как рассказали «Собака.ru» в «Литфонде», особое место в каталоге занимает коллекция книг и рукописей начала XX века, представляющая цвет русского авангарда. Ее открывает своеобразная супрематическая иконография в виде брошюры-альбома «Супрематизм. 34 рисунка» Казимира Малевича 1920 года выпуска и тиражом 100 экземпляров: из 14 сохранившихся известных экземпляров — 11 находятся за рубежом.

Книга была последним плодом технического сотрудничества Малевича и Лисицкого. Концепция альбома повторяла в определенной мере выставочную концепцию Малевича, осуществленную в декабре 1916 года на последней выставке «Бубнового валета»: художник показал 60 супрематических полотен, пронумерованных от первого — Черного квадрата до последних: Supremus №56, 57 и 58.