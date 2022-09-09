Супрематическая иконография Малевича, библиотека Ахматовой и письмо Цветаевой выставлены на аукцион

Аукционный дом «Литфонд» готовится провести новые торги, посвященные открытию своего представительства в Петербурге. Супрематическая иконография Малевича, библиотека Ахматовой и письмо Цветаевой — рассказываем, за что будут бороться коллекционеры.
Казимир Малевич. Супрематизм
Как рассказали «Собака.ru» в «Литфонде», особое место в каталоге занимает коллекция книг и рукописей начала XX века, представляющая цвет русского авангарда. Ее открывает своеобразная супрематическая иконография в виде брошюры-альбома «Супрематизм. 34 рисунка» Казимира Малевича 1920 года выпуска и тиражом 100 экземпляров: из 14 сохранившихся известных экземпляров — 11 находятся за рубежом.
Книга была последним плодом технического сотрудничества Малевича и Лисицкого. Концепция альбома повторяла в определенной мере выставочную концепцию Малевича, осуществленную в декабре 1916 года на последней выставке «Бубнового валета»: художник показал 60 супрематических полотен, пронумерованных от первого — Черного квадрата до последних: Supremus №56, 57 и 58.
Письмо Марины Цветаевой Даниилу Резникову, 1926 год
Другой (и самый дорогой — торги начнутся от 3 миллионов рублей!) лот аукциона — письмо Марины Цветаевой с размышлениями о природе любви, адресованному поэту Даниилу Резникову и написанное 27 декабря 1926 года в Париже. Вместе с письмом предлагается также автограф поэтессы, оставленный на отдельном оттиске «Поэмы конца», впервые опубликованной в журнале «Ковчег» №1 1926 года.
Иллюстрация Марка Шагала
Также на торги выставлено редкое издание с иллюстрациями Марка Шагала — поэтический сборник «Троер» Давида Гофштейна на идиш, оформленный в иллюстрированную обложку. «Шагал изобразил на обложке изуродованное тело, наполовину рассеченное буквами заглавия сборника, с двумя головами — Гофштейна и своей собственной. Из-за большого дефицита высококачественной типографской бумаги в те годы, эта книга с иллюстрациями авангардиста была отпечатана на низкосортной желтоватой бумаге», — говорят в «Литфонде».
Рукописный каталог Ахматовой с 1918 по 1963 год
Еще один лот — рукописный каталог библиотеки Анны Ахматовой, включающий перечень книг с автографами, которые в разное время с 1918 по 1963 годы ей подарили известные литераторы. Каталог озаглавлен: «Моя библиотека. Часть вторая (Ленинград) Слепнево-Ленинград. 1918-1963 гг.» и включает 80 книжных позиций, описанных на 16 страницах тетради. В каталоге представлены книги с автографами, таких писателей и поэтов, как Осип Мандельштам, Андрей Белый, Илья Эренбург, Борис Пастернак, Николай Гумилев, Михаил Кузмин, Марина Цветаева и др. Представляет историко-литературоведческую ценность музейного уровня. Стартовая цена за рукописный список с автографами объявлена в 300 тысяч рублей.
«Литфонд» приурочил аукцион к открытию своего представительства в Петербурге. В планах аукционного дома — создать «беспрецедентное антикварное предприятие в северной столице». «Мы давно хотели открываться в Санкт-Петербурге, где по-прежнему сохранен огромный пласт исторических ценностей. И вот наконец собрали сильную команду специалистов, которая будет проводить искусствоведческие экспертизы и профессионально работать с владельцами редких предметов. Для открытия офиса в Петербурге мы постарались подобрать редчайшие книги, рукописи, автографы. Большая часть из них тем или иным образом связана с Санкт-Петербургом: книги и рукописи были либо написаны в Санкт-Петербурге, изданы здесь, либо это книги о Петербурге. Так мы хотим показать совершенно уникальную коллекцию к открытию нового офиса», — говорит генеральный директор «Литфонда» Сергей Бурмистров.
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