В Новой Голландии открывается выставка «Буря» петербургского художника Петра Белого

Экспозиция, вдохновленная образами бушующей стихии, состоит из двух серий объектов — впечатляющих крупноформатных монотипий, выполненных чёрной краской и символизирующим бурю, и бетонных объектов, напоминающих руинированные фонтаны.

«Через эти образы художник рефлексирует о сотрясающей мир глобальной турбулентности —войнах, экологической катастрофе, экономических и политических кризисах современности. Работы Петра Белого находятся во многих музейных коллекциях мира, в том числе Margulies Collection (Майами), Государственный Русский Музей (Санкт-Петербург), Victoria and Albert Museum (Лондон). Кураторские проекты проходили на многочисленных музейных и галерейных площадках по всему миру включая Zurich Kunsthalle (Цюрих) и ММСИ (Москва)», — сообщили организаторы выставки.

Петр Белый — петербургский художник и куратор. В 2000 году он закончил магистратуру Camberwell College of Arts в Лондоне. Работает с формой крупномасштабной инсталляции. Преподает в СПбГУ на Факультете Свободных искусств и наук. Лауреат премии имени Сергея Курехина «Лучшее произведение визуального искусства» в 2010 году и премии Инновация «Лучший кураторский проект» в 2014 году.

Выставку «Буря» готовили совместно с галерей NameGallery. Она будет проходить с 10 сентября по 2 октября 2022 года. Попасть в павильон можно бесплатно ежедневно с 12:00 до 20:00.