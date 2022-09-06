Виртуальная галерея Bad Gallery и школа Masters запустили конкурс цифрового искусства. Тема первого сезона — «Выход»: размышления о современном эскапизме, уходе от реальности, который общество совершает в поисках другой, беззаботной жизни.
Тема первого сезона конкурса цифрового искусства Bad Art — Escape («Выход»). Проект предлагает художникам поразмышлять над темой современного эскапизма — ухода от реальности, который совершает общество в поисках другой, безопасной, яркой и беззаботной жизни. «Люди проваливаются в социальные сети, следят за чужими жизнями и создают мифы о себе, закрываются от новостной повестки, играют в онлайн-игры, наконец, увлекаются цифровым искусством. Как это искусство и новые технологии помогают человеку уйти от реальности, и какое эмоциональное переживание рождается во время «побега»? К чему приведет этот тотальный уход?» — размышляют организаторы конкурса.
Свое видение художники могут представить в виде NFT-объектов, созданных в любом жанре. Оценивать работы участников будет авторитетное жюри: основатель и генеральный директор Bad Gallery Виталий Аксенов-Шабловский, креативный директор Bad Gallery, Антон Рудзат, основатель и генеральный директор школы Masters Полина Бондарева, заведующая Северо-Западным филиалом Пушкинского музея Наталья Хвоенкова, исполнительный директор Уральской индустриальной биеннале современного искусства Анна Пьянкова, мультимедиа-художник Андрей Бергер и другие.
«У Bad Gallery в какой-то степени миссионерская цель — мы рассказываем о современном искусстве доступным языком, создаем необычный визуальный ряд, иногда провокационный, чтобы привлечь широкую аудиторию. Наш Bad Art-call — продолжение этой работы по популяризации современного искусства. Мы хотим открыть новые талантливые имена, предоставить им поле для самовыражения и в то же время показать их работы в большом и популярном пространстве», — говорит основатель галереи Виталий Аксенов-Шабловский.
Принять участие в конкурсе могут художники из разных стран, не сотрудничающие на постоянной основе с коммерческой галереей на момент подачи заявки и во время проведения open call — он продлится до 10 сентября. Участие в конкурсе бесплатное.
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