Bad Gallery и школа Masters запустили конкурс цифрового искусства

Тема первого сезона конкурса цифрового искусства Bad Art — Escape («Выход»). Проект предлагает художникам поразмышлять над темой современного эскапизма — ухода от реальности, который совершает общество в поисках другой, безопасной, яркой и беззаботной жизни. «Люди проваливаются в социальные сети, следят за чужими жизнями и создают мифы о себе, закрываются от новостной повестки, играют в онлайн-игры, наконец, увлекаются цифровым искусством. Как это искусство и новые технологии помогают человеку уйти от реальности, и какое эмоциональное переживание рождается во время «побега»? К чему приведет этот тотальный уход?» — размышляют организаторы конкурса.

Свое видение художники могут представить в виде NFT-объектов, созданных в любом жанре. Оценивать работы участников будет авторитетное жюри: основатель и генеральный директор Bad Gallery Виталий Аксенов-Шабловский, креативный директор Bad Gallery, Антон Рудзат, основатель и генеральный директор школы Masters Полина Бондарева, заведующая Северо-Западным филиалом Пушкинского музея Наталья Хвоенкова, исполнительный директор Уральской индустриальной биеннале современного искусства Анна Пьянкова, мультимедиа-художник Андрей Бергер и другие.