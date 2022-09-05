VK и Мультимедиа Арт Музей запускают бесплатный лекторий о креативных индустриях

Как рассказали «Собака.ru» в команде VK, проект VK Creative Talks — для «всех, кто интересуется искусством и новыми технологиями». Каждые две недели представители креативных индустрий, работающие в разных направлениях, будут делиться своим опытом и мыслями на актуальные темы. Первые два цикла лекций пройдут 6 и 20 сентября и будут посвящены междисциплинарному взаимодействию науки, искусства и инновационных технологий в современном мире. Участвовать можно как офлайн по предварительной регистрации, в московской штаб-квартире VK, так и подключившись к онлайн — каждая из лекций будет транслироваться здесь.

6 сентября директор по цифровизации образования Московского физико-технического института Дарья Гриц расскажет о направлении Art&Science: когда оно появилось, какой вклад в развитие искусства и креативных индустрий делает наука, как искусственный интеллект научился создавать картины, музыку и тексты. Александр Сереченко и Катя Пряник из проекта Gray Cake в своей лекции затронут тему кросс-медийности — новых смыслов в точке пересечения новых технологий и традиционных художественных приемов. Креативный директор направления инновационных решений VK Дмитрий Втулкин расскажет о роли креатива в создании технологического продукта для маркетинговых целей и о продуктово-коммуникационном подходе.

20 сентября Александр Солдатов из коммуникационного агентства SETTERS поможет взглянуть на Web3 глазами креатора. Дмитрий Кавка из МАММ на примере своих работ расскажет, как использовать в искусстве свои страхи, как научиться доверять интуиции и мириться с отчаянием. Еще одна лекция от эксперта VK Музыки будет посвящена теме дистрибуции музыки в новых форматах.

Мультимедиа Арт Музей является первым художественным музеем, основанным в Москве после распада СССР. Он открылся в 1996 году как Московский дом фотографии по инициативе искусствоведа и режиссера-документалиста Ольги Свибловой, которая продолжает возглавлять музей. МАММ организовал и принимал готовые проекты более 1,5 тысяч выставок российской и зарубежной фотографии в Москве, регионах России и странах зарубежья, среди которых выставки мастеров российской и западной фотографии: Нобуёси Араки, Дмитрия Бальтерманца, Брассаи, Нан Голдин, Анатолия Егорова, Анри Картье-Брессона, Анни Лейбовиц, Хельмута Ньютона, Макса Пенсона, Георгия Петрусова, Александра Родченко, Всеволода Тарасевича, Юрия Ерёмина и многих других.