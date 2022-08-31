На берегу Финского залива пройдет «Burning Man здорового петербуржца» — арт-фестиваль «А лисички взяли спички»

Как рассказали «Собака.ru» организаторы арт-фестиваля, «А лисички взяли спички» — это «Burning Man здорового петербуржца с бережным отношением друг к другу и к природе». Основным идейным вдохновителем фестиваля стал Корней Чуковский и его стихотворение «Путаница» — опус о смутном времени и мире-перевертыше, где животные начинают говорить не своими голосами.

«Критическим моментом становится пожар на море, инспирированный лисичками — героями-трикстерами, в чьей мистической судьбоносной роли не приходится сомневаться. Тушение этого пожара становится символическим действием, вернувшим порядок в мир, вынудившим животных вновь заговорить на своих языках. Подобным свойством наделено и искусство. Именно оно призвано доводить до катарсиса, сплочать и гармонизировать», — говорят кураторы.

Основным событием фестиваля станет ритуальный обжиг двухметровой керамической скульптуры под названием «Как я перестал бояться и полюбил…», отсылающим к фильму Стэнли Кубрика 1964 года. Перформанс-рождение направлен на предотвращение внутреннего взрыва, а также на выработку новых теорий и практик апокалипсиса. Также на фестивале пройдут тотальный пленер, обжиг раку, выставка внезапной живописи и аукцион.

Арт-фестиваль «А лисички взяли спички» пройдет 10 сентября на берегу Финского залива, начало в 15:00. Вход осуществляется за организационный взнос. Подробности можно найти по ссылке.