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Искусство

Царскосельский музей показал процесс восстановления апартаментов Екатерины II в Зубовском флигеле

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В Зубовском флигеле Екатерининского дворца продолжаются работы по воссозданию апартаментов Екатерины II. Реставрационный проект стартовал в 2019 году и, как признаются в музее-заповеднике «Царское село», стал «вызовом даже для таких опытных реставраторов, как специалисты Царскосельской янтарной мастерской». Показываем элементы декора, которые уже восстановлены специалистами.

Царское Село. Музей-заповедник, t.me/tsarskoe_selo
Царское Село. Музей-заповедник, t.me/tsarskoe_selo
Царское Село. Музей-заповедник, t.me/tsarskoe_selo

Процесс реставрации сопровождает научно-исследовательская работа. На основании архивных документов, описаний, автохромов, акварелей, черно-белых фотографий и подлинных сохранившихся фрагментов мастера воссоздают каждый элемент декоративного убранства. Всего для восьми интерьеров изготовлены более десяти тысяч декоративных золоченых металлических деталей — орлы, цветы, листья, вазы, геометрические узоры и веточки дуба.

В процессе восстановления живописный плафон в Зеркальном кабинете: для этого интерьера созданы красочные керамические элементы, которые будут представлены в виде пилястр и фриза. В Купольный зал вернулся купол. Как признаются в музее, это была «сложная и слаженная работа музейщиков, архитекторов, конструкторов, живописцев, лепщиков, позолотчиков и резчиков». Уже созданы и в скором времени будут установлены деревянные альфрейные колонны и элементы лепного декора.

ГМЗ "Царское село", www.tzar.ru
ГМЗ "Царское село", www.tzar.ru
ГМЗ "Царское село", www.tzar.ru
ГМЗ "Царское село", www.tzar.ru

«За последний год мы заметно продвинулись вперед. Теперь элементы художественного декора пяти первых комнат изготовлены в мастерских практически полностью, начался их монтаж на стены, потолки и полы. На основании тех фрагментов, что уже установлены, можно представить себе блеск и утонченную изысканность убранства интерьеров личных комнат Екатерины II. Первыми будут завершены работы в Купольном зале, Серебряном, Зеркальном кабинетах, Табакерке и Опочивальне», — отмечает заместитель директора по реставрации ГМЗ «Царское Село» Наталья Кудрявцева.

«Огромный объем сложнейших работ выполнили наши мастера, сейчас уже поражают красотой Серебряный кабинет и Купольный зал. Практически завершен живописный с золотом плафон в Зеркальном кабинете, реставрируем исторический паркет этого интерьера – во время Великой Отечественной войны он был вывезен в Германию, позже его обнаружили и вернули в Царское Село. Воссоздаем великолепный паркет в Табакерке и Опочивальне», — говорит директор Царскосельской янтарной мастерской Борис Игдалов.

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