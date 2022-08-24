Процесс реставрации сопровождает научно-исследовательская работа. На основании архивных документов, описаний, автохромов, акварелей, черно-белых фотографий и подлинных сохранившихся фрагментов мастера воссоздают каждый элемент декоративного убранства. Всего для восьми интерьеров изготовлены более десяти тысяч декоративных золоченых металлических деталей — орлы, цветы, листья, вазы, геометрические узоры и веточки дуба.

В процессе восстановления живописный плафон в Зеркальном кабинете: для этого интерьера созданы красочные керамические элементы, которые будут представлены в виде пилястр и фриза. В Купольный зал вернулся купол. Как признаются в музее, это была «сложная и слаженная работа музейщиков, архитекторов, конструкторов, живописцев, лепщиков, позолотчиков и резчиков». Уже созданы и в скором времени будут установлены деревянные альфрейные колонны и элементы лепного декора.