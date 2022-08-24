В Зубовском флигеле Екатерининского дворца продолжаются работы по воссозданию апартаментов Екатерины II. Реставрационный проект стартовал в 2019 году и, как признаются в музее-заповеднике «Царское село», стал «вызовом даже для таких опытных реставраторов, как специалисты Царскосельской янтарной мастерской». Показываем элементы декора, которые уже восстановлены специалистами.
Процесс реставрации сопровождает научно-исследовательская работа. На основании архивных документов, описаний, автохромов, акварелей, черно-белых фотографий и подлинных сохранившихся фрагментов мастера воссоздают каждый элемент декоративного убранства. Всего для восьми интерьеров изготовлены более десяти тысяч декоративных золоченых металлических деталей — орлы, цветы, листья, вазы, геометрические узоры и веточки дуба.
В процессе восстановления живописный плафон в Зеркальном кабинете: для этого интерьера созданы красочные керамические элементы, которые будут представлены в виде пилястр и фриза. В Купольный зал вернулся купол. Как признаются в музее, это была «сложная и слаженная работа музейщиков, архитекторов, конструкторов, живописцев, лепщиков, позолотчиков и резчиков». Уже созданы и в скором времени будут установлены деревянные альфрейные колонны и элементы лепного декора.
«За последний год мы заметно продвинулись вперед. Теперь элементы художественного декора пяти первых комнат изготовлены в мастерских практически полностью, начался их монтаж на стены, потолки и полы. На основании тех фрагментов, что уже установлены, можно представить себе блеск и утонченную изысканность убранства интерьеров личных комнат Екатерины II. Первыми будут завершены работы в Купольном зале, Серебряном, Зеркальном кабинетах, Табакерке и Опочивальне», — отмечает заместитель директора по реставрации ГМЗ «Царское Село» Наталья Кудрявцева.
«Огромный объем сложнейших работ выполнили наши мастера, сейчас уже поражают красотой Серебряный кабинет и Купольный зал. Практически завершен живописный с золотом плафон в Зеркальном кабинете, реставрируем исторический паркет этого интерьера – во время Великой Отечественной войны он был вывезен в Германию, позже его обнаружили и вернули в Царское Село. Воссоздаем великолепный паркет в Табакерке и Опочивальне», — говорит директор Царскосельской янтарной мастерской Борис Игдалов.
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