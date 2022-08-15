Скончался художник Дмитрий Врубель. Он был автором граффити «Братский поцелуй» с Брежневым и Хонеккером

По одной из версий, он скончался от последствий коронавируса, однако эту информацию официально не подтверждают. В июле жена художника Виктория Тимофеева сообщил, что сердце Врубеля «внезапно стало очень слабым», и добавила, что он перенес коронавирус.

Художник Дмитрий Врубель родился в 1960 году в Москве, обучался в Московском государственном педагогическом институте на художественно-графическом факультете. В 1987 году поучаствовал в первой выставке «Клуба авангардистов» (КЛАВА). С 1983 года был членом Союза художников СССР. А спустя три года создал в своей квартире в Москве галерею «Кварт-Арт».

Самой известной работой Врубеля и одним из символов направления соц-арта стало граффити «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви», или «Братский поцелуй», на Берлинской стене. На ней изображен поцелуй генсека СССР Леонида Брежнева и руководителя ГДР Эриха Хонеккера. Последние годы Дмитрий Врубель проживал в Берлине. Вместе со своей женой создали мастерскую Vrubel+Timofeeva в театре P.A.N.D.A.